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§ NG.kz
Проблемы с выдачей льготных рецептов в Костанае объяснили перебоями в программе ИСЛО
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38130
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.02.20 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В поликлинике № 2 активисты проектного офиса спрашивали посетителей о качестве предоставления медпомощи. Один пациент сообщил, что не смог получить лекарства от гипертонии - ему сказали прийти позже, потому что программа ИСЛО "зависла".
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§ electro
Re: Проблемы с выдачей льготных рецептов в Костанае объяснили...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 91
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 26.02.20 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Модная в нынешнее время отмазка: "компьютер завис"
:-x
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