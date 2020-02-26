/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Дом на краю поселка в Камысты, о котором забыл акимат		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Дом на краю поселка в Камысты, о котором забыл акимат
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38130
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.02.20 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дом отца стоит на краю посёлка по адресу Камысты, переулок Ауэзова, 15. И постоянно про него забывают (правда, налога это не касается, попробуй не заплати вовремя). Папа живёт один, практически в степи.
Читать новость

§ abaika95
Re: Дом на краю поселка в Камысты, о котором забыл акимат
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3237
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.02.20 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну да вы бы ещё в степи километров за 20 от послека поселились)
Профайл

§ drakon
Re: Дом на краю поселка в Камысты, о котором забыл акимат
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18639
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.02.20 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этот дом строили, когда в Казахстане,
ещё были - дороги, электричество... :lol: :oops:
Профайл

§ abaika95
Дом на краю поселка в Камысты, о котором забыл акимат
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3237
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.02.20 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Этот дом строили, когда в Казахстане,ещё были - дороги, электричество.../


Да? что-то не вижу ни одного столба достроенного до этого дома) чтож не достроили тогда когда в Казахстане "были дороги и электричество" ?
Профайл

§ Vit
Re: Дом на краю поселка в Камысты, о котором забыл акимат
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8976
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.02.20 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интереснно, а Анжелика где живёт. Улица вся чистится с утра до вечера и фонарики светятся.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 19, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 17
Зарегистрированные пользователи: yudjin, Матвей Запупыркин

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 

 

Сейчас на сайте
Гостей: 222
Пользователей: 5
Всего: 227

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх