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§ NG.kz
Где отключат электроэнергию в ближайшие дни в Костанае?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38130
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.02.20 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Техническое обслуживание подстанций и обрезка деревьев станут причиной отключения электроэнергии в трех районах города с 26 февраля по 5 марта. План работ Костанайской горэлектросети на ближайшие дни опубликовали на сайте акима города.
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§ drakon
Re: Где отключат электроэнергию в ближайшие дни в Костанае?
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18639
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.02.20 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну, совсем - оборзели.
Мак. отключают. Кто будет
свату ущерб - возмещать?... :-o
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§ abaika95
Где отключат электроэнергию в ближайшие дни в Костанае?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3237
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.02.20 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/, совсем - оборзели.Мак. отключают. Кто будетсвату ущерб - возмещать?../


Ваш сват Мак держит?) Богатые у вас родственники)
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