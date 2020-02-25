сайлау курманов Re: Призывникам могут дать отсрочку по кредиту на время службы в... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3552

Регистрация: 03.07.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 07:24 А до сих пор как было, парень служит в армии, так сказать охраняет наш покой, а жадные и алчные банкиры к тому же еще пытаются навариться на пустом месте, а депутаты проблему увидели только что. Очень плохое мнение сложилось у меня