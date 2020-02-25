Добринцофф Re: Хотел вернуть боксёрские перчатки - ЧП в костанайской школе... #2





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 7095

Регистрация: 16.05.11 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 23:17 Цитата:



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37786 Потом ко мне пришёл наш сосед, потребовал вернуть перчатки. Я сказала, что без проблем мы всё вернём.Источник:

Цитата:





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37786 Позже он вновь пришёл и начал кричать, чтобы вернули перчатки. Мы с ним договорились, что обязательно вернём их.Источник:



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37786 А сегодня выяснилось, что он напал на Жаслана.Источник:

Я не пойму,что нельзя было сразу отдать,зачем испытывать терпение.

Один раз пришёл,другой раз пришёл,ну отдайте если не ваше и проблем бы не было.

Раньше это называлось ,надавал по ушам, что бы не повадно было чужое брать,а теперь об этом в напишут в газете под громким заголовком"48-летний житель Костаная напал на ученика 8 класса"