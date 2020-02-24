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Отправлено: - 00:14 Цитата: abaika95:

Давайте не будем хаять государство заранее)

Ну почему же заранее. Куда делись все заводы и индустрия?

Если коротко. Где линия постоянного тока в 500 кВ, где водопроводы в сельхозы и совхозы?

Как и кто мог позволить приватизацию подобных объектов, без дальнейшего целевого использования? И где иски, по нецелевому использованию или уплаты налогов с доходов?

По сути с целью разворовывания. Для меня сегодняшняя ситуация выглядит вполне логичным завершением, того как всё начиналось. Только одни сегодня на Канарах (Ну или ещё где), а другим разгребать. (Хотя на опыте предшественников, также могут просто рвать и слинять)

Пока Саке-Баке не уйдёт, врядли, что изменится. А Саке-Баке из КЗ ещё долго не уйдёт, да и вопрос, уйдёт ли вообще?



Когда будут спрашивать при приёме на работу: какие ваши качества и что вы можете, а не : "А у Вас дедушка НАН, ну тогда всё что угодно...". Тогда может, что то и изменится...



[Исправлено: elektron, 25.02.2020 - 19:51]