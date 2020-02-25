Цитата-/Да успел, Вы бы в научились бы, как-то всё же собеседнику отвечать, что-ли. А то потом разбери, коммент был или отрывок из статьи. Не трудно же?!/







Да я так-то вообще не с вами дискутировал))







Цитата-/. В международном праве однозначно запрещено видео (пардон, забыл уточнить - к распрастранению, только для судопроизводства, ну может следствия), снятые в правовых нормах как, задержание, опознавание, следственные эксперименты и пр.//





Распратронять запрещенно,но так-то вроде и в американской практике при задержании если что-то случается непредвиденное,полиция потом обнародует видео для всеобщего обозрения дабы доказать факты непричастности к какой либо возникшей проблеме,ну там вроде в основном когда потерпевшего застрелили при задержании и надо доказать/показать что он сопротивлялся или вел себя неадекватно

Тут думаю тот же смысл,когда общественность начал возмущаться о том что информация о пьяном Агадиле это ложь

Ну а как адвокаты это разберут это конечно им виднее