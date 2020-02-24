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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5376
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.02.20 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Индейцев в Канаде около 3%. Поэтому как бы сильно они не хотели - наврятли в ближайшее время Канаду коснутся массовые переименования в честь индейских батыров. В этой связи политика КЗ, направленная на изменение демографической ситуации предельно ясна.

[Исправлено: maxsaf, 24.02.2020 - 22:46]
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5376
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.02.20 - 22:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Последний якобы бытовой конфликт спровоцировал отток. Этих людей кто-то попытался остановить, не силой, а по-хорошему, вернуть, убедить в безопасности?
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3232
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.02.20 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Сейчас мало кому придет в голову называть его именем улицу, хотя в былые времена и целому городу имя дали./


При чем идеологическая парадигма не сменилась а имя города Сталина ещё при жизни социалистического государства переименовали в безликий Волгоград и улицы и из мавзолея вынесли и бюсты убрали
Хотя как по мне при всех его ужаснешйих минусах как диктатора в тех условиях он был нужен такой жестокий человек
Но ведь забыли...........хороши,показательно


Цитата-//Настали другие времена, имя Чекмарева уйдет в историю, за него еще пытаются высказываться, отчасти за его заслуги, отчасти из националистических соображений, как правило закомуфлированных под что-то еще, но это все бесполезно, пора смириться/


Что в рамках полезности для города сделал Чекмарёв? Да ладно даже просто родился хотябы в Кустанае? - нет
Приехал по заданию Ленина отобрал хлеб у местных крестьян и увез обратно,история? Да конечно история,никто не спорит,но и Колчаковский войска в город входили давайте именем какого-нибудь сотника Колчаковца улицу назовем,справедливо будет? Думаю да,но сколько воя подымится от радетелей за сохранение истории, Что это немного не та история,ведь правда?)))
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3232
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.02.20 - 23:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Индейцев в Канаде около 3%. Поэтому как бы сильно они не хотели - наврятли в ближайшее время Канаду коснутся массовые переименования в честь индейских батыров. В этой связи политика КЗ, направленная на изменение демографической ситуации предельно ясна./



А раньше сколько было процентов? И кто виноват что индейцы на родине своих предков живут в резервациях? И мы ещё Китай хаем за тоталитаризм и угнетение Нац меньшинств а оно вон в продвинутых странах в порядке вещей


Вам бы наверно хотелось чтобы и у нас автохтонов было 3%? Нет?



Цитата-/Последний якобы бытовой конфликт спровоцировал отток. Этих людей кто-то попытался остановить, не силой, а по-хорошему, вернуть, убедить в безопасности?/


Нам не известно,может и были,мы не можем утверждать обратное,но в том случае все уговоры были бы бесполезны
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5376
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.02.20 - 23:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Вам бы наверно хотелось чтобы и у нас автохтонов было 3%?

Провокационный вопрос ))
На самом деле мне довелось пожить в такой ситуации, в масштабах одного населенного пункта примерно такая пропорция и была ;-)
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§ ACROS
Флуд и оффтопик (часть 4)
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 283
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 25.02.20 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Короновирус поразил и такие высокоразвитые страны как Япония и Италия - входящие в G-7. Поражает, судя по телекомменариям, НЕПОФЕССИОНАЛИЗМ врачей и санэпидеомологов этих стран. Вот думаю: всё ли у нас готово к худшему сценарию ???( хочешь мира, готовься к войне)- средства для тестирования вируса, средства для сан.обработки, наличие, укомплектованность и возможности инфекционных отделении и прочее- прочее, потому что ВОЗ предупредил о пандемии. Это серъёзно, нежели ваши пустопорожние споры о идеологии, переименованиях и прочих пустяках.

Цитата:
abaika95: //националистических соображений//

Цитата:
maxsaf:
//Провокационный вопрос//
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8975
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.02.20 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Практически у всех приграничных стран с Китаем были выявлены заражённые, Вьетнам, Корея, Иран, Япония в Казахстане чишь и благодать. Точно знаю(собираем справки, чеки, диагнозы) у нас пневманию не которые врачи не могли отличить от гастрита.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7319
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.02.20 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:

Загадка. Раз тут Флуд.
В посте 8691 обнаружил пять ошибок.
Грамматических.
Кто больше.
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1601
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 25.02.20 - 22:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
В посте 8691 обнаружил пять ошибок. Грамматических. Кто больше.



Забавно :-)
Тоже Граммар-наци?
А пост 8692 не привлёк внимание? Отчего ж?
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4468
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 25.02.20 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Забавно

Ну раз на то пошло, то и пост 8693, в ту же кассу!? :lol:
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7319
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.02.20 - 22:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Отчего ж?


Разный подход у авторов
К данному вопросу, высказанный
В письменном виде тут.
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3232
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.02.20 - 22:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Это серъёзно, нежели ваши пустопорожние споры о идеологии, переименованиях и прочих пустяках.//


А какой смысл на краю бездны обсуждать глубину бездны? Лучше уж поговорить о пустяках,лаконичней будет)
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 544
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 25.02.20 - 23:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Вот думаю: всё ли у нас готово к худшему сценарию ???

А Вы в Казахстане живёте? Вопрос не праздный, учитывая что у нас зима-весна-лето-осень каждый год неожиданно наступают, есть большие сомнения что у нас что-либо хоть вообще к чему-нибудь минимально-серьёзному готово. Мы ж, сами видите, всё в игрушки играемся - названия меняем старые на новые, и новые на ещё новей. Недосуг к вирусам готовиться, да и вообще как можно готовиться к тому, чего не знаешь?! Говорит же вон Vit, пневмонию и гастрит путают ;-)
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3232
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.02.20 - 00:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Вопрос не праздный, учитывая что у нас зима-весна-лето-осень каждый год неожиданно наступают/



Давайте не будем хаять государство заранее) или это уже такой синдром если не обкритиковал то аж спать не могу) не спорю верится с трудом,но у нас пока тишина.....надеюсь она продлиться по дольше....
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4468
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.02.20 - 00:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Давайте не будем хаять государство заранее)

Ну почему же заранее. Куда делись все заводы и индустрия?
Если коротко. Где линия постоянного тока в 500 кВ, где водопроводы в сельхозы и совхозы?
Как и кто мог позволить приватизацию подобных объектов, без дальнейшего целевого использования? И где иски, по нецелевому использованию или уплаты налогов с доходов?
По сути с целью разворовывания. Для меня сегодняшняя ситуация выглядит вполне логичным завершением, того как всё начиналось. Только одни сегодня на Канарах (Ну или ещё где), а другим разгребать. (Хотя на опыте предшественников, также могут просто рвать и слинять)
Пока Саке-Баке не уйдёт, врядли, что изменится. А Саке-Баке из КЗ ещё долго не уйдёт, да и вопрос, уйдёт ли вообще?

Когда будут спрашивать при приёме на работу: какие ваши качества и что вы можете, а не : "А у Вас дедушка НАН, ну тогда всё что угодно...". Тогда может, что то и изменится... :-x

[Исправлено: elektron, 25.02.2020 - 19:51]
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