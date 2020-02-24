/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 4)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 580 из 580«1...578579580
§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5376
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.02.20 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Индейцев в Канаде около 3%. Поэтому как бы сильно они не хотели - наврятли в ближайшее время Канаду коснутся массовые переименования в честь индейских батыров. В этой связи политика КЗ, направленная на изменение демографической ситуации предельно ясна.

[Исправлено: maxsaf, 24.02.2020 - 22:46]
Профайл

§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5376
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.02.20 - 22:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Последний якобы бытовой конфликт спровоцировал отток. Этих людей кто-то попытался остановить, не силой, а по-хорошему, вернуть, убедить в безопасности?
Профайл

* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3230
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.02.20 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Сейчас мало кому придет в голову называть его именем улицу, хотя в былые времена и целому городу имя дали./


При чем идеологическая парадигма не сменилась а имя города Сталина ещё при жизни социалистического государства переименовали в безликий Волгоград и улицы и из мавзолея вынесли и бюсты убрали
Хотя как по мне при всех его ужаснешйих минусах как диктатора в тех условиях он был нужен такой жестокий человек
Но ведь забыли...........хороши,показательно


Цитата-//Настали другие времена, имя Чекмарева уйдет в историю, за него еще пытаются высказываться, отчасти за его заслуги, отчасти из националистических соображений, как правило закомуфлированных под что-то еще, но это все бесполезно, пора смириться/


Что в рамках полезности для города сделал Чекмарёв? Да ладно даже просто родился хотябы в Кустанае? - нет
Приехал по заданию Ленина отобрал хлеб у местных крестьян и увез обратно,история? Да конечно история,никто не спорит,но и Колчаковский войска в город входили давайте именем какого-нибудь сотника Колчаковца улицу назовем,справедливо будет? Думаю да,но сколько воя подымится от радетелей за сохранение истории, Что это немного не та история,ведь правда?)))
Профайл

* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3230
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.02.20 - 23:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Индейцев в Канаде около 3%. Поэтому как бы сильно они не хотели - наврятли в ближайшее время Канаду коснутся массовые переименования в честь индейских батыров. В этой связи политика КЗ, направленная на изменение демографической ситуации предельно ясна./



А раньше сколько было процентов? И кто виноват что индейцы на родине своих предков живут в резервациях? И мы ещё Китай хаем за тоталитаризм и угнетение Нац меньшинств а оно вон в продвинутых странах в порядке вещей


Вам бы наверно хотелось чтобы и у нас автохтонов было 3%? Нет?



Цитата-/Последний якобы бытовой конфликт спровоцировал отток. Этих людей кто-то попытался остановить, не силой, а по-хорошему, вернуть, убедить в безопасности?/


Нам не известно,может и были,мы не можем утверждать обратное,но в том случае все уговоры были бы бесполезны
Профайл

§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5376
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.02.20 - 23:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Вам бы наверно хотелось чтобы и у нас автохтонов было 3%?

Провокационный вопрос ))
На самом деле мне довелось пожить в такой ситуации, в масштабах одного населенного пункта примерно такая пропорция и была ;-)
Профайл

§ ACROS
Флуд и оффтопик (часть 4)
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 283
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 25.02.20 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Короновирус поразил и такие высокоразвитые страны как Япония и Италия - входящие в G-7. Поражает, судя по телекомменариям, НЕПОФЕССИОНАЛИЗМ врачей и санэпидеомологов этих стран. Вот думаю: всё ли у нас готово к худшему сценарию ???( хочешь мира, готовься к войне)- средства для тестирования вируса, средства для сан.обработки, наличие, укомплектованность и возможности инфекционных отделении и прочее- прочее, потому что ВОЗ предупредил о пандемии. Это серъёзно, нежели ваши пустопорожние споры о идеологии, переименованиях и прочих пустяках.

Цитата:
abaika95: //националистических соображений//

Цитата:
maxsaf:
//Провокационный вопрос//
Профайл

§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8975
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.02.20 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Практически у всех приграничных стран с Китаем были выявлены заражённые, Вьетнам, Корея, Иран, Япония в Казахстане чишь и благодать. Точно знаю(собираем справки, чеки, диагнозы) у нас пневманию не которые врачи не могли отличить от гастрита.
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7319
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.02.20 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:

Загадка. Раз тут Флуд.
В посте 8691 обнаружил пять ошибок.
Грамматических.
Кто больше.
Профайл

§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1601
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 25.02.20 - 22:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
В посте 8691 обнаружил пять ошибок. Грамматических. Кто больше.



Забавно :-)
Тоже Граммар-наци?
А пост 8692 не привлёк внимание? Отчего ж?
Профайл

* elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4465
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 25.02.20 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Забавно

Ну раз на то пошло, то и пост 8693, в ту же кассу!? :lol:
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7319
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.02.20 - 22:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Отчего ж?


Разный подход у авторов
К данному вопросу, высказанный
В письменном виде тут.
Профайл

* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3230
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.02.20 - 22:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Это серъёзно, нежели ваши пустопорожние споры о идеологии, переименованиях и прочих пустяках.//


А какой смысл на краю бездны обсуждать глубину бездны? Лучше уж поговорить о пустяках,лаконичней будет)
Профайл

§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 544
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 25.02.20 - 23:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Вот думаю: всё ли у нас готово к худшему сценарию ???

А Вы в Казахстане живёте? Вопрос не праздный, учитывая что у нас зима-весна-лето-осень каждый год неожиданно наступают, есть большие сомнения что у нас что-либо хоть вообще к чему-нибудь минимально-серьёзному готово. Мы ж, сами видите, всё в игрушки играемся - названия меняем старые на новые, и новые на ещё новей. Недосуг к вирусам готовиться, да и вообще как можно готовиться к тому, чего не знаешь?! Говорит же вон Vit, пневмонию и гастрит путают ;-)
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 580 из 580«1...578579580
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 14, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 13
Зарегистрированные пользователи: elektron

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 

 

Сейчас на сайте
Гостей: 142
Пользователей: 2
Всего: 144

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх