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≡ Массовые задержания протестующих по поводу гибели в СИЗО политактивиста прошли возле МВД РК		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Массовые задержания протестующих по поводу гибели в СИЗО политактивиста прошли возле МВД РК
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38124
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.02.20 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Десятки протестующих перекрыли проспект Тәуелсіздік в Нур-Султане, требуя выхода к ним с объяснениями руководства МВД. Граждане требовали провести прозрачную судебно-медицинскую экспертизу.
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§ maxsaf
Массовые задержания протестующих по поводу гибели в СИЗО политактивиста прошли возле МВД РК
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5376
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 25.02.20 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

А я не знал ни про то ни про другое лекарство. И при себе не имею. Как и Агадил видимо.
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§ drakon
Массовые задержания протестующих по поводу гибели в СИЗО политактивиста прошли возле МВД РК
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18637
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.02.20 - 20:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Как и Агадил видимо.

И не знал и не имел.
Потому,что ему ненужно было... 8-) :-o
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§ ACROS
Массовые задержания протестующих по поводу гибели в СИЗО политактивиста прошли возле МВД РК
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 283
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 25.02.20 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon: Так на всякий случай...

Изокет - тоже спрей. Есть и изокет как ампулы для внутривенной системы. Очень сильное лекарство. У меня тоже - и в каждом авто, и в каждой куртке, и в каждой квартире -на выходе перед зеркалом в прихожей. И выписки тоже в каждой машине, каждой куртке, каждой квартире. Когда длительное время нахожусь с незнакомыми людьми, сразу показываю им выписку и спреи и объсняю им как действовать при экстренном случае.

Ничего не поделаешь: се ля ви.
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§ сайлау курманов
Re: Массовые задержания протестующих по поводу гибели в СИЗО...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3549
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 25.02.20 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть люди которые с рвением бегут исполнять любой приказ не взирая ни на что. Например участковый Паризов в погоне за цифрой подделал протокол и был таков! Прокурор разводит руками, судья нашел кучу причин отказать, финпол и сб переехали в область, надо отвести им письмо
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§ Я
Массовые задержания протестующих по поводу гибели в СИЗО политактивиста прошли возле МВД РК
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 228
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 25.02.20 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
в каждом авто, и в каждой куртке, и в каждой квартире

И вы управляете авто ? Не боитесь переехать кого - либо ?
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* elektron
Re: Массовые задержания протестующих по поводу гибели в СИЗО...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4465
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 25.02.20 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Перейти к поиску: Сле́дственный изоля́тор (СИЗО)— пенитенциарное учреждение (место содержания под стражей), обеспечивающее изоляцию следующих категорий подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осуждённых//

К какой категории относится "клиент" - Дулат Агадила?
Ведь задержали: //В пресс-релизе департамента полиции причиной заключения Агадила под стражу указан предполагаемый отказ от участия в следственных действиях.//

В других странах присылают предупреждение, потом штраф, ну и апосля заключение под стражу, но не такими методами же...?

Цитата: //На видео группа людей в штатском люди задерживает Дулата Агадила дома с применением силы, не дав ему толком одеться, уводит в наручниках и увозит в неизвестном направлении на автомобиле без опознавательных знаков.//

В демократичной США за такое можно и пулю в лоб получить - нарушение частной собственности. А само событие граничит с детективом 30-ых годов... :-x
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* abaika95
Re: Массовые задержания протестующих по поводу гибели в СИЗО...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3230
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.02.20 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/На видео группа людей в штатском люди задерживает Дулата Агадила/



Также на видео видно как,заспанного и видно немного "поплывшего" Агадила просят одеться и не матерится,при чем вокруг все заставленно пустыми бутылками от водки и коньяка,силой если честно не увидел как его там тягают,мирно ждут в присутствии двух понятых пока Агадил надевал носки.......
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* elektron
Массовые задержания протестующих по поводу гибели в СИЗО политактивиста прошли возле МВД РК
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4465
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 25.02.20 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Ну это цитата из статьи, если Вы её читали? :lol:
По другим пунктам вопросы будут? ;-)
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* elektron
Re: Массовые задержания протестующих по поводу гибели в СИЗО...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4465
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 25.02.20 - 23:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Также на видео видно

Ссылочку видео не скинете?
Может заодно подскажете, кто снимал и кто распространил?
Тоже интересно бы было узнать. ;-)
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* abaika95
Массовые задержания протестующих по поводу гибели в СИЗО политактивиста прошли возле МВД РК
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3230
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.02.20 - 23:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Ну это цитата из статьи, если Вы её читали?//


Ну так я ее из статьи и взял значит по логике вещей всё-таки прочёл ее,логично?)


Цитата-/По другим пунктам вопросы будут?/


А я вам вопросы и не задавал или вы не заметили?)

[Исправлено: abaika95, 25.02.2020 - 23:22]
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* abaika95
Массовые задержания протестующих по поводу гибели в СИЗО политактивиста прошли возле МВД РК
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3230
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.02.20 - 23:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Ссылочку видео не скинете?Может заодно подскажете, кто снимал и кто распространил?/



Гуголь в помощь)
Снимали по всей видимости сотрудники) и распространили наверно они когда стало известно о смерти,дабы показать в каком виде забирали потерпевшего.....
А что?)
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* elektron
Re: Массовые задержания протестующих по поводу гибели в СИЗО...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4465
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 25.02.20 - 23:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А я вам вопросы и не задавал или вы не заметили?)

Да успел, Вы бы в научились бы, как-то всё же собеседнику отвечать, что-ли. А то потом разбери, коммент был или отрывок из статьи. Не трудно же?! 8-)
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* elektron
Массовые задержания протестующих по поводу гибели в СИЗО политактивиста прошли возле МВД РК
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4465
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 25.02.20 - 23:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Снимали по всей видимости сотрудники) и распространили наверно они когда стало известно о смерти,дабы показать в каком виде забирали потерпевшего.....А что?)

Ну скажу кратко. В международном праве однозначно запрещено видео (пардон, забыл уточнить - к распрастранению, только для судопроизводства, ну может следствия), снятые в правовых нормах как, задержание, опознавание, следственные эксперименты и пр. Грубейшее нарушение прав личности, если не больше. Я не спец. Но при желании, грамотный адвокат раскрутит, так, что мало не покажется.

[Исправлено: elektron, 25.02.2020 - 18:42]
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