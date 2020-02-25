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§ NG.kz
Хотел вернуть боксёрские перчатки - ЧП в костанайской школе расследует полиция
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38124
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.02.20 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
48-летний житель Костаная подозревается в том, что он напал на ученика 8 класса Жаслана ИКЕНОВА возле входа в СШ № 11, где учится мальчик. ЧП произошло сегодня, 25 февраля, около 14:00. "НГ" об инциденте сообщили родственники Жаслана.
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* abaika95
Re: Хотел вернуть боксёрские перчатки - ЧП в костанайской школе...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3230
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.02.20 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Жаслан шёл по коридору общежития, нашёл эти перчатки и взял их попользоваться//



Попользоваться он взял) чужое брать вредно,теперь будет знать





Цитата-/Второй участник конфликта от комментариев отказался/


А вот зря,мог и высказаться,что так довело мужика? Может пацан не первый раз пользует чужие вещи
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§ Добринцофф
Re: Хотел вернуть боксёрские перчатки - ЧП в костанайской школе...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7095
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 25.02.20 - 23:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Потом ко мне пришёл наш сосед, потребовал вернуть перчатки. Я сказала, что без проблем мы всё вернём.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37786

Цитата:
Позже он вновь пришёл и начал кричать, чтобы вернули перчатки. Мы с ним договорились, что обязательно вернём их.


Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37786
Цитата:
А сегодня выяснилось, что он напал на Жаслана.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37786

Я не пойму,что нельзя было сразу отдать,зачем испытывать терпение.
Один раз пришёл,другой раз пришёл,ну отдайте если не ваше и проблем бы не было.
Раньше это называлось ,надавал по ушам, что бы не повадно было чужое брать,а теперь об этом в напишут в газете под громким заголовком"48-летний житель Костаная напал на ученика 8 класса"
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