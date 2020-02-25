Цитата: drakon: Так на всякий случай...



Изокет - тоже спрей. Есть и изокет как ампулы для внутривенной системы. Очень сильное лекарство. У меня тоже - и в каждом авто, и в каждой куртке, и в каждой квартире -на выходе перед зеркалом в прихожей. И выписки тоже в каждой машине, каждой куртке, каждой квартире. Когда длительное время нахожусь с незнакомыми людьми, сразу показываю им выписку и спреи и объсняю им как действовать при экстренном случае.



Ничего не поделаешь: се ля ви.