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§ NG.kz
«Я не так воспитан!» - Василий Розинов сказал последнее слово в суде Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38123
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.02.20 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Последнее слово, в котором основатель группы компаний «Иволга» Василий РОЗИНОВ назвал уголовное дело в отношении него «заказным с самого начала», прозвучало в суде № 2 Костаная сегодня, 25 февраля.
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* Victor Yang
Re: «Я не так воспитан!» - Василий Розинов сказал последнее...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12487
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 25.02.20 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Уже за полчаса до начала процесса возле здания суда собралось около сотни человек - родственники, друзья и знакомые подсудимого пришли выразить ему свою поддержку.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37783?1582627532

Наверняка, и работники Иволги были для массовки.
Дело, конечно, мутное, но приторные статейки в Ленинском Пути, обеляющие Розинова, вызывают отвращение. В социальных сетях часто пишут "Я слышал(а) что он много помогает людям" - и ни один не написал - мне он помог так-то и тем-то и это была реально безвозмездная помощь. А уж на селе такая помощь - популизм. Вместо того чтобы платить людям нормальную зарплату, исходя из их вклада в прибыль предприятия, - платят "как принято" (обычно минималку), а потом "помогают" и имеют двойную выгоду - экономия на фонде заработной платы и репутация такого "помощника".
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§ abaika95
«Я не так воспитан!» - Василий Розинов сказал последнее слово в суде Костаная
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3225
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.02.20 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Наверняка, и работники Иволги были для массовки./




А иволга разве ещё действует?)



Цитата-/Последнее слово, в котором основатель группы компаний «Иволга» Василий РОЗИНОВ назвал уголовное дело в отношении него «заказным с самого начала/


А ну конечно,как и автомобилисты с армянским учётом сейчас доказывают что их подставили с покупкой машин)
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§ Матвей Запупыркин
Re: «Я не так воспитан!» - Василий Розинов сказал последнее...
Матвей Запупыркин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 193
Регистрация: 26.03.16
Отправлено: 25.02.20 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А ну конечно,как и автомобилисты с армянским учётом сейчас доказывают что их подставили с покупкой машин)

:lol: конечно...их обязали натащить в РК автохлама...ибо того что припёрли с России,катастрофически не хватает...и они, по доброй воле провели субботник на авторынках Армении и Кыргызстана 8-) Рафик не винават...он сам сказал :-P
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§ ACROS
Re: «Я не так воспитан!» - Василий Розинов сказал последнее...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 280
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 25.02.20 - 19:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: //я поверил в добропорядочность//;
Цитата: //чтобы на судью «надавили свыше»//

Человек входящий в 50-ку самых богатых людей Казахстана; человек, чьё предприятие зарегистрированное в книге Гинеса, как самая крупная зерносеющая компания в мире - по определению не может и не должен НИКОМУ верить.

Если этот суд уже состоялся, то уже на судью "надавили" и ждать оправдательный приговор, наверное не стоит. Отменить обвинение может только ОДИН человек.
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* Victor Yang
«Я не так воспитан!» - Василий Розинов сказал последнее слово в суде Костаная
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12487
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 25.02.20 - 20:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Человек входящий в 50-ку самых богатых людей Казахстана; человек, чьё предприятие зарегистрированное в книге Гинеса, как самая крупная зерносеющая компания в мире - по определению не может и не должен НИКОМУ верить.

А как эти факты отменяют возможность нарушения закона таким гражданином?
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