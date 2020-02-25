Victor Yang Re: «Я не так воспитан!» - Василий Розинов сказал последнее... #1





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 12487

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 16:55 Цитата:



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37783?1582627532 Уже за полчаса до начала процесса возле здания суда собралось около сотни человек - родственники, друзья и знакомые подсудимого пришли выразить ему свою поддержку.Источник:

Наверняка, и работники Иволги были для массовки.

Дело, конечно, мутное, но приторные статейки в Ленинском Пути, обеляющие Розинова, вызывают отвращение. В социальных сетях часто пишут "Я слышал(а) что он много помогает людям" - и ни один не написал - мне он помог так-то и тем-то и это была реально безвозмездная помощь. А уж на селе такая помощь - популизм. Вместо того чтобы платить людям нормальную зарплату, исходя из их вклада в прибыль предприятия, - платят "как принято" (обычно минималку), а потом "помогают" и имеют двойную выгоду - экономия на фонде заработной платы и репутация такого "помощника".