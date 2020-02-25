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drakon:
Острая Сердечная Недостаточность...
Цитата:
abaika95:
кричать и доказывать
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юля елиссева:
вводить список,
Обычно такие люди стоят на "Д" учёте и должны ПОСТОЯННО носить с собой выписку с мед.карты и предьявлять уполномоченным органам.
Площадная брань, толкотня локтями - становиться основной формой диалога народа с властями. не считая прилизанно-отлакированых псевдоотчётов акимов.
Если дело Агадила Дулата и другие напрямую коснётся интересов забугорных сильных мира сего, то естественно ВСЕ от безисходности поедут отдыхать в "Сосновый Бор", "Сары Агаш", "Боровое" и другие местные санатории - может качество сервиса и инфраструктура улучшится.