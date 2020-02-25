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≡ Массовые задержания протестующих по поводу гибели в СИЗО политактивиста прошли возле МВД РК		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Массовые задержания протестующих по поводу гибели в СИЗО политактивиста прошли возле МВД РК
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38123
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.02.20 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Десятки протестующих перекрыли проспект Тәуелсіздік в Нур-Султане, требуя выхода к ним с объяснениями руководства МВД. Граждане требовали провести прозрачную судебно-медицинскую экспертизу.
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§ drakon
Re: Массовые задержания протестующих по поводу гибели в СИЗО...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18636
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.02.20 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Острая Сердечная Недостаточность... :-o
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* maxsaf
Re: Массовые задержания протестующих по поводу гибели в СИЗО...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5375
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 25.02.20 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Женщин и «невиновных» Малыбаев пообещал отпустить.

А там был еще кто-то?))
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§ abaika95
Re: Массовые задержания протестующих по поводу гибели в СИЗО...
abaika95


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Сообщений: 3225
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.02.20 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот и "сакральная жертва" появилась,сейчас на этом ещё активно будут "играть" и всем плачущим на площади будет уже не важно если человек действительно умер от проблемы с сердцем.......главное по громче кричать и доказывать что ты правее всех правых
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§ drakon
Re: Массовые задержания протестующих по поводу гибели в СИЗО...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18636
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.02.20 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

утверждается, что «в момент задержания» Агадил якобы находился в «состоянии алкогольного опьянения»

А почему пьяного человека, поместили
в СИЗО? А не в ИВС, вытрезвитель или
"обезьянник", до вытрезвления?...
8-) :-o
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§ Victor Yang
Re: Массовые задержания протестующих по поводу гибели в СИЗО...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12487
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 25.02.20 - 18:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Граждане требовали провести прозрачную судебно-медицинскую экспертизу.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37784

И как эти граждане представляют сей процесс? Видео в общий доступ, начиная от вскрытия и заканчивая комментирующими гистологический анализ лаборантами? Или они все разбираются в отчётах лабораторных?
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§ юля елиссева
Re: Массовые задержания протестующих по поводу гибели в СИЗО...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1517
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 25.02.20 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
пора уже для Казахстана вводить список, аналогичный российскому списку Магнитского и вводить персональные санкции. Тогда прыти разгонять демонстрации поубавится у чинуш.
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§ drakon
Re: Массовые задержания протестующих по поводу гибели в СИЗО...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18636
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.02.20 - 18:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Женщин и «невиновных» Малыбаев пообещал отпустить.

А зачем задерживали?Цитата:

«Беременных забрали!»,

Старушек с ЧАЕМ, женщин с детьми,
Инвалидов, видел как задерживают,
но Беременных, надо - посмотреть... 8-) :-o
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§ abaika95
Массовые задержания протестующих по поводу гибели в СИЗО политактивиста прошли возле МВД РК
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3225
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.02.20 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/пора уже для Казахстана вводить список, аналогичный российскому списку Магнитского и вводить персональные санкции. Тогда прыти разгонять демонстрации поубавится у чинуш./



Да чет в России сильно не подействовал этот список как разгоняли так и разгоняют)
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§ Victor Yang
Массовые задержания протестующих по поводу гибели в СИЗО политактивиста прошли возле МВД РК
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12487
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 25.02.20 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
пора уже для Казахстана вводить список, аналогичный российскому списку Магнитского и вводить персональные санкции. Тогда прыти разгонять демонстрации поубавится у чинуш.

Его не будет по двум причинам:
1. США это не интересно - Казахстан просто незачем "прижимать к ногтю" - он американской геополитике совершенно не мешает (ну не верите же вы в Высшую Справедливость и Демократию США?);
2. Многовекторность Казахстана - он идёт всегда на уступки и какой-то неизвестный погибший человек не стоит хороших отношений с приграничной России страной.
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§ Змея Подколодная
Re: Массовые задержания протестующих по поводу гибели в СИЗО...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 880
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 25.02.20 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Старушек с ЧАЕМ

Печенюшки раздавать еще не начали?
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§ ACROS
Re: Массовые задержания протестующих по поводу гибели в СИЗО...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 280
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 25.02.20 - 18:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Острая Сердечная Недостаточность...


Цитата:
abaika95:
кричать и доказывать


Цитата:
юля елиссева:
вводить список,


Обычно такие люди стоят на "Д" учёте и должны ПОСТОЯННО носить с собой выписку с мед.карты и предьявлять уполномоченным органам.

Площадная брань, толкотня локтями - становиться основной формой диалога народа с властями. не считая прилизанно-отлакированых псевдоотчётов акимов.

Если дело Агадила Дулата и другие напрямую коснётся интересов забугорных сильных мира сего, то естественно ВСЕ от безисходности поедут отдыхать в "Сосновый Бор", "Сары Агаш", "Боровое" и другие местные санатории - может качество сервиса и инфраструктура улучшится.
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§ drakon
Массовые задержания протестующих по поводу гибели в СИЗО политактивиста прошли возле МВД РК
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18636
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.02.20 - 19:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Обычно такие люди стоят на "Д" учёте и должны ПОСТОЯННО носить с собой выписку с мед.карты и предьявлять уполномоченным органам.

А самое - главное, носить с собой
ЛЕКАРСТВО,нитроглицерин - называется... 8-) :-o

[Исправлено: drakon, 25.02.2020 - 19:07]
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§ ACROS
Массовые задержания протестующих по поводу гибели в СИЗО политактивиста прошли возле МВД РК
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 280
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 25.02.20 - 19:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
нитроглицерин

Совершенно верно. Изокет - тоже можно.

[Исправлено: ACROS, 25.02.2020 - 19:29]
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§ drakon
Массовые задержания протестующих по поводу гибели в СИЗО политактивиста прошли возле МВД РК
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18636
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.02.20 - 19:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Изокет - тоже можно.

Про такой не знаю. У меня вот такой.

Nitrolingual,называется. Спрей.
Стоят они у меня в квартире, кармане
куртки и машине. Так на всякий
случай... 8-) :oops:
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