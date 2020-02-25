Цитата: юля елиссева:

пора уже для Казахстана вводить список, аналогичный российскому списку Магнитского и вводить персональные санкции. Тогда прыти разгонять демонстрации поубавится у чинуш.

Его не будет по двум причинам:

1. США это не интересно - Казахстан просто незачем "прижимать к ногтю" - он американской геополитике совершенно не мешает (ну не верите же вы в Высшую Справедливость и Демократию США?);

2. Многовекторность Казахстана - он идёт всегда на уступки и какой-то неизвестный погибший человек не стоит хороших отношений с приграничной России страной.