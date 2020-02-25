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§ NG.kz
Призывникам могут дать отсрочку по кредиту на время службы в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38123
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.02.20 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С таким предложением выступил депутат мажилиса Юрий Тимощенко. По его мнению, сейчас нередки случаи, когда призывники скрываются от военной комиссии, так как имеют кредиты и просят отсрочку на время выплаты.
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§ ACROS
Re: Призывникам могут дать отсрочку по кредиту на время службы в...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 280
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 25.02.20 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата://замораживать кредит на время//
За один год там такие проценты за вознаграждение вырастут: больше чем сам кредит. Замораживать - банкиры навряд ли согласятся, не захотят свою маржу терять, а лобби у них сильное, они любой закон под себя протащут через нотариальную, пардон, Мажилис.
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§ Змея Подколодная
Призывникам могут дать отсрочку по кредиту на время службы в Казахстане
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 880
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 25.02.20 - 18:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
За один год там такие проценты за вознаграждение вырастут:

Более трех месяцев не имеют права начислять, разве нет?
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