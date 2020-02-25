ACROS Re: Призывникам могут дать отсрочку по кредиту на время службы в... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 280

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:27 Цитата://замораживать кредит на время//

За один год там такие проценты за вознаграждение вырастут: больше чем сам кредит. Замораживать - банкиры навряд ли согласятся, не захотят свою маржу терять, а лобби у них сильное, они любой закон под себя протащут через нотариальную, пардон, Мажилис.