|Цитата:
yudjin:
Потравил соседей - иди в тюрьму, если мозгов нет.
Поведайте эту мудрую концепцию мёртвым соседям.
Цитата:
yudjin:
Не удивлюсь, если это в очередной раз лоббируют чьи-то интересы...либо будут вынуждать обращаться в конторы, которые предоставляют услуги по травле вредителей, либо введут лицензию на продажу...купил - и всё пучком.
Скорее всего так и будет. Но пункт защиты от идиотов это не отменяет.
Цитата:
yudjin:
В общем уйдет торговля такими препаратами в тень под прилавок... и от налогов, и от контроля... и кому от этого лучше станет?
Такие варианты при создании и утверждении постановлений не рассматриваются.
Цитата:
yudjin:
А отравиться можно и водкой, и уксусом... и кротом.... Но что-то под запрет они не попадают.
А вот тут не путайте. Сколько бы вы не выпили водки, её пары не убьют соседей через вентиляцию.