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≡ Запрет на продажу отравы для грызунов и насекомых разъяснили в департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Запрет на продажу отравы для грызунов и насекомых разъяснили в департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38120
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.02.20 - 17:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- В январе этого года в Казахстане уже было зарегистрировано 11 случаев отравления от применения средств дезинсекции, - пояснил сегодня, 24 февраля, на брифинге заместитель руководителя департамента Владимир НЕЧИТАЙЛО.
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§ Поедатель
Re: Запрет на продажу отравы для грызунов и насекомых разъяснили...
Поедатель


(Пользователи)
Сообщений: 41
Регистрация: 26.07.17
Отправлено: 24.02.20 - 17:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рынок. Мужик продает грибы, и на всю орет:— Поганки, мухоморы!Подходит другой мужик и говорит:— Вы бы не кричали что у вас — Поганки, мухоморы! А то никто брать не будет.Продавец отвечает:— Берут, еще как берут, — кто для тёщи, кто для соседей.
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* yudjin
Re: Запрет на продажу отравы для грызунов и насекомых разъяснили...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6427
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 24.02.20 - 18:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
запретили продавать населению средства дезинсекции и дератизации 1-го, 2-го и 3-го классов опасности.

тааак.... читаем дальше
Цитата:
Веществ, относящихся к 1-му и 2-му классам опасности в торговых точках не обнаружено.

правильно в торговле только 3 и 4 класс.
НО почему в статье НЕТ ни одного слова про 3-ий класс??? А это фактически все средства от колорадского жука, гусениц, плодожорок.
Что делать дачникам?
То же самое со средствами от грызунов.
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§ Елена Пикельная
Re: Запрет на продажу отравы для грызунов и насекомых разъяснили...
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 337
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 24.02.20 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
в торговле только 3 и 4 класс. НО почему в статье НЕТ ни одного слова про 3-ий класс??? А это фактически все средства от колорадского жука, гусениц, плодожорок. Что делать дачникам? То же самое со средствами от грызунов.

Конкретно вопрос про дачников был мною задан. Ведь все случаи отравления и смертей были только при борьбе с синантропными видами (клопы, тараканы). При уничтожении тли никто пока не убился. Спросила: "Что, и средства борьбы с вредителями растений 3 класса тоже нам перестанут продавать?". Ответ был "Да". Конечно, с одной стороны из-за нескольких весьма глупых людей, которые не сумели прочитать инструкцию, несправедливо всех садоводов-огородников оставлять без эффективных средств борьбы. Но, к слову сказать, Владимир Семёнович привёл один очень убедительный аргумент. В нескольких случаях травились именно препаратами для борьбы с вредителями, которые не рассчитаны на использование в закрытых помещениях. В поле-то оно всё рассеивается, а в квартире... И с этой точки зрения правильный запрет. Ведь в одном из случаев идиот травил клопов у себя в квартире, а погибли соседи, которые вообще ни в чём не виноваты. Ну, дали этому 4 года, а людей не вернёшь. Учитывая, что общая грамотность населения неуклонно падает, любой из нас может оказаться соседом такого неграмотного травильщика. С этой точки зрения запрет правильный.
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§ Я
Re: Запрет на продажу отравы для грызунов и насекомых разъяснили...
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 227
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 24.02.20 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И теперь вероятность отравления возрастет , т.к в ход пойдут пестициды с полей
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§ Добринцофф
Запрет на продажу отравы для грызунов и насекомых разъяснили в департаменте контроля качества товаров и услуг Костанайской области
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7094
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 24.02.20 - 22:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Пикельная:
Ведь в одном из случаев идиот травил клопов у себя в квартире, а погибли соседи, которые вообще ни в чём не виноваты. Ну, дали этому 4 года, а людей не вернёшь. Учитывая, что общая грамотность населения неуклонно падает, любой из нас может оказаться соседом такого неграмотного травильщика.

Можно поподробнее,как он травил клопов у себя в квартире ,а погибли соседи?
Мышей то же травить нельзя,могут погибнуть соседи?
Что делать если нет кота?
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* yudjin
Re: Запрет на продажу отравы для грызунов и насекомых разъяснили...
yudjin


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Сообщений: 6427
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 24.02.20 - 23:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Пикельная:
И с этой точки зрения правильный запрет.

Не думаю. Потравил соседей - иди в тюрьму, если мозгов нет.

Как и нет серого вещества у тех, кто такие сырые и популистские законы издает. Они напрочь от реальности оторваны и заведомо неисполнимы. Любой магазинчик, что на складской, что на базаре торговал и будет торговать химией от насекомых и грызунов. В крупных, возможно, и прикроют лавочку с данным видом продукции.

Не удивлюсь, если это в очередной раз лоббируют чьи-то интересы...либо будут вынуждать обращаться в конторы, которые предоставляют услуги по травле вредителей, либо введут лицензию на продажу...купил - и всё пучком.
Но вы представляете себе нищую деревню с извечными мышами и крысами, которая бы обращалась в такую службу, чтобы потравить в сарае зверьё? Или бабушек-дачниц, которым надо смородину от тли обработать?
В общем уйдет торговля такими препаратами в тень под прилавок... и от налогов, и от контроля... и кому от этого лучше станет?

А отравиться можно и водкой, и уксусом... и кротом.... Но что-то под запрет они не попадают.
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§ Елена Пикельная
Re: Запрет на продажу отравы для грызунов и насекомых разъяснили...
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 337
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 25.02.20 - 00:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Можно поподробнее,как он травил клопов у себя в квартире ,а погибли соседи?

Случай известный, даже нашумевший в позапрошлом году. В Мангыстау мужик травил клопов (или тараканов) у себя, а умерли двое соседей: 29-летняя женщина и 2-летний ребёнок. Погуглите, если хотите подробностей.

Цитата:
Добринцофф:
Мышей то же травить нельзя,могут погибнуть соседи? Что делать если нет кота?

Ну, у меня два варианта. Первый - заведите кота. ;-) Второй - покупайте от мышей отраву 4 класса опасности. Если не ошибаюсь, розоватые "ириски", от которых мыши засыпают и не просыпаются а потом мумифицируются, к 4 классу опасности принадлежат.
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§ Елена Пикельная
Re: Запрет на продажу отравы для грызунов и насекомых разъяснили...
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 337
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 25.02.20 - 01:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Потравил соседей - иди в тюрьму, если мозгов нет.

Поведайте эту мудрую концепцию мёртвым соседям.

Цитата:
yudjin:
Не удивлюсь, если это в очередной раз лоббируют чьи-то интересы...либо будут вынуждать обращаться в конторы, которые предоставляют услуги по травле вредителей, либо введут лицензию на продажу...купил - и всё пучком.

Скорее всего так и будет. Но пункт защиты от идиотов это не отменяет. :-)

Цитата:
yudjin:
В общем уйдет торговля такими препаратами в тень под прилавок... и от налогов, и от контроля... и кому от этого лучше станет?

Такие варианты при создании и утверждении постановлений не рассматриваются.

Цитата:
yudjin:
А отравиться можно и водкой, и уксусом... и кротом.... Но что-то под запрет они не попадают.

А вот тут не путайте. Сколько бы вы не выпили водки, её пары не убьют соседей через вентиляцию.
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§ сайлау курманов
Запрет на продажу отравы для грызунов и насекомых разъяснили в департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3548
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 25.02.20 - 04:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очередная фигня от чиновников которые испугались что их отравит сосед. В стиле стометровки за который алкаши поленяться проитись за покупкой пива

[Исправлено: Gljuk, 25.02.2020 - 10:11]
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§ Елена Пикельная
Запрет на продажу отравы для грызунов и насекомых разъяснили в департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 337
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 25.02.20 - 08:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Очередная фигня от чиновников которые испугались что их отравит сосед.

Спешу Вас разочаровать. Чиновники, принимающие решения на уровне министерств, не живут в муравейниках, как простые граждане, им как раз нечего опасаться, нет у них них таких соседей.

[Исправлено: Gljuk, 25.02.2020 - 10:12]
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§ ACROS
Re: Запрет на продажу отравы для грызунов и насекомых разъяснили...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 274
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 25.02.20 - 08:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Власть не хочет работать: а зачем , если есть "не пущать".
Зачем контролировать долевое строительство , когда можно всё это взвалить на самих безграмотных в юридическом плане дольщиков - "куда смотрели".
Зачем дежурить на дорогах спецтехнике, чистить дороги - когда можно элементарно закрыть её и ещё оштрафовать водителей.
Зачем чистить улицы от снега возле частных домов когда можно взвалить всё это на хозяев домов и при случае ещё и оштрафовать их.
Зачем проверять владельцев СТО по установке ГБО и ужесточать в этом плане стандарты и безопасность, когда можно отыграться на владельцах авто с ГБО под мнимой заботой о безопасности жильцов и запретить их пускать в паркингы.
Зачем им геморрой по части продаж отравителей и ядов, когда можно элементарно просто запретить и взвалить ответственность на самих граждан.
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§ Butch
Запрет на продажу отравы для грызунов и насекомых разъяснили в департаменте контроля качества товаров и услуг Костанайской области
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 543
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 25.02.20 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Пикельная:
Спешу Вас разочаровать. Чиновники, принимающие решения на уровне министерств, не живут в муравейниках, как простые граждане, им как раз нечего опасаться, нет у них них таких соседей.

Вот именно! Нет у них таких соседей! Соседи у них такие же как и они сами. И хотя и находятся несколько подальше друг от друга, нежели люди в "муравейниках", им ещё как есть чего опасаться.
Незадачливый дядька в "муравейнике" просто и безыдейно потравит клопов, и случайно заденет парочку соседей. А эти же, на уровне министерств которые, которые думают что они думают, подойдут к решению проблемы с клопами "комплексно", с размахом так сказать (как это у нас обычно и бывает), и потому потравят к чертям весь район, шлейфом и соседние могут зацепить.
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§ Елена Пикельная
Re: Запрет на продажу отравы для грызунов и насекомых разъяснили...
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 337
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 25.02.20 - 09:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Непонятна такая тугая реакция большинства комментаторов. Чтобы хорошенько понять, от чего оберегает такой запрет, представьте себе в красках, что у вас по соседству живёт вот такой тупарь, который решил клопов потравить и посчитал, что чем гуще, тем лучше. А вы ни сном, ни духом, о его намерениях знать не знаете, тем более не имеете представления о его химической грамотности, да и просто грамотности. Вот, он травил клопиков, а случайно умер ваш ребёнок. Что вы тогда завопите? Не пожалеете о том, что отрава была доступна такому идиоту? Ещё как пожалеете!
Отраву 4 класса опасности же никто из продажи не изымает. Пользуйтесь с умом, не пропускайте дополнительные обработки, соблюдайте их периодичность в зависимости от цикла развития уничтожаемых.
Ещё возникает вопрос к вам, протестующие. А почему никто из вас не возмущается, что нормальный человек лишен возможности купить в аптеке марганцовку, только потому что какие-то наркоманы используют её как прекурсор? Вот, мне-то что за дело до их тухлого здоровья? Почему я должна быть ущемлена, когда мне надо луковицы цветов обработать? Никому в голову не приходит? При том, что как раз использование марганцовки нариками не отравит соседей. Никому это не интересно? Привыкли?
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§ Добринцофф
Запрет на продажу отравы для грызунов и насекомых разъяснили в департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7094
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 25.02.20 - 10:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Пикельная:
представьте себе в красках, что у вас по соседству живёт вот такой тупарь, который решил клопов потравить и посчитал, что чем гуще, тем лучше.

У меня с химической грамотностью то же плоховато,можно поподробнее ,почему проводя дезинфекцию у себя в квартире,я могу навредить соседям?
Если от моей отравы стало плохо даже соседям,то что тогда будет со мной?
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