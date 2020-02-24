Елена Пикельная Re: Запрет на продажу отравы для грызунов и насекомых разъяснили... #13





(Журналисты) Сообщений: 337

Регистрация: 29.07.14 (Журналисты) Отправлено: - 09:55 Непонятна такая тугая реакция большинства комментаторов. Чтобы хорошенько понять, от чего оберегает такой запрет, представьте себе в красках, что у вас по соседству живёт вот такой тупарь, который решил клопов потравить и посчитал, что чем гуще, тем лучше. А вы ни сном, ни духом, о его намерениях знать не знаете, тем более не имеете представления о его химической грамотности, да и просто грамотности. Вот, он травил клопиков, а случайно умер ваш ребёнок. Что вы тогда завопите? Не пожалеете о том, что отрава была доступна такому идиоту? Ещё как пожалеете!

Отраву 4 класса опасности же никто из продажи не изымает. Пользуйтесь с умом, не пропускайте дополнительные обработки, соблюдайте их периодичность в зависимости от цикла развития уничтожаемых.

Ещё возникает вопрос к вам, протестующие. А почему никто из вас не возмущается, что нормальный человек лишен возможности купить в аптеке марганцовку, только потому что какие-то наркоманы используют её как прекурсор? Вот, мне-то что за дело до их тухлого здоровья? Почему я должна быть ущемлена, когда мне надо луковицы цветов обработать? Никому в голову не приходит? При том, что как раз использование марганцовки нариками не отравит соседей. Никому это не интересно? Привыкли?