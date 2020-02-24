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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5370
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.02.20 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Индейцев в Канаде около 3%. Поэтому как бы сильно они не хотели - наврятли в ближайшее время Канаду коснутся массовые переименования в честь индейских батыров. В этой связи политика КЗ, направленная на изменение демографической ситуации предельно ясна.

[Исправлено: maxsaf, 24.02.2020 - 22:46]
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5370
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.02.20 - 22:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Последний якобы бытовой конфликт спровоцировал отток. Этих людей кто-то попытался остановить, не силой, а по-хорошему, вернуть, убедить в безопасности?
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3221
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.02.20 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Сейчас мало кому придет в голову называть его именем улицу, хотя в былые времена и целому городу имя дали./


При чем идеологическая парадигма не сменилась а имя города Сталина ещё при жизни социалистического государства переименовали в безликий Волгоград и улицы и из мавзолея вынесли и бюсты убрали
Хотя как по мне при всех его ужаснешйих минусах как диктатора в тех условиях он был нужен такой жестокий человек
Но ведь забыли...........хороши,показательно


Цитата-//Настали другие времена, имя Чекмарева уйдет в историю, за него еще пытаются высказываться, отчасти за его заслуги, отчасти из националистических соображений, как правило закомуфлированных под что-то еще, но это все бесполезно, пора смириться/


Что в рамках полезности для города сделал Чекмарёв? Да ладно даже просто родился хотябы в Кустанае? - нет
Приехал по заданию Ленина отобрал хлеб у местных крестьян и увез обратно,история? Да конечно история,никто не спорит,но и Колчаковский войска в город входили давайте именем какого-нибудь сотника Колчаковца улицу назовем,справедливо будет? Думаю да,но сколько воя подымится от радетелей за сохранение истории, Что это немного не та история,ведь правда?)))
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3221
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.02.20 - 23:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Индейцев в Канаде около 3%. Поэтому как бы сильно они не хотели - наврятли в ближайшее время Канаду коснутся массовые переименования в честь индейских батыров. В этой связи политика КЗ, направленная на изменение демографической ситуации предельно ясна./



А раньше сколько было процентов? И кто виноват что индейцы на родине своих предков живут в резервациях? И мы ещё Китай хаем за тоталитаризм и угнетение Нац меньшинств а оно вон в продвинутых странах в порядке вещей


Вам бы наверно хотелось чтобы и у нас автохтонов было 3%? Нет?



Цитата-/Последний якобы бытовой конфликт спровоцировал отток. Этих людей кто-то попытался остановить, не силой, а по-хорошему, вернуть, убедить в безопасности?/


Нам не известно,может и были,мы не можем утверждать обратное,но в том случае все уговоры были бы бесполезны
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5370
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.02.20 - 23:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Вам бы наверно хотелось чтобы и у нас автохтонов было 3%?

Провокационный вопрос ))
На самом деле мне довелось пожить в такой ситуации, в масштабах одного населенного пункта примерно такая пропорция и была ;-)
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