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≡ "Только 1% из Костаная" - Уволить заместителя акима города из-за программы кредитования "экономики простых вещей" пообещал аким Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Только 1% из Костаная" - Уволить заместителя акима города из-за программы кредитования "экономики простых вещей" пообещал аким Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38119
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.02.20 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Программу в свое время инициировал Елбасы для устойчивого развития местных товаропроизводителей и максимального насыщения внутреннего рынка отечественными товарами.
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§ сайлау курманов
Re: "Только 1% из Костаная" - Уволить заместителя...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3547
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 24.02.20 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поругает для приличия и в другое место пропихают или в резерве просидят, однозначно в шахтеры или плотники не пойдут, чьей-то протеже
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§ pandit
Re: "Только 1% из Костаная" - Уволить заместителя...
pandit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 371
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 24.02.20 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Занимаемся молоком и кисломолочной продукцией, ищем 30 млн тнг для развития, первый раз слышим об этой программе. Костанайский район.
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§ Гога
Re: "Только 1% из Костаная" - Уволить заместителя...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2254
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 24.02.20 - 22:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вон человеку помогите- Код:
- Четыре года я обивал пороги, чтобы открыть свой бизнес, - сказал Балгабай ШАМЕНОВ. 

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37759
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§ maxsaf
"Только 1% из Костаная" - Уволить заместителя акима города из-за программы кредитования "экономики простых вещей" пообещал аким Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5370
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.02.20 - 22:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Вон человеку помогите

Надо бы с бизнес-планом ознакомиться, может там идея бизнеса безнадежная))
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§ pandit
Re: "Только 1% из Костаная" - Уволить заместителя...
pandit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 371
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 24.02.20 - 22:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так вот же о нем, 2016 год https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=22190
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§ Гога
Re: "Только 1% из Костаная" - Уволить заместителя...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2254
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 24.02.20 - 23:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Быстрее всего да , раз за 4 года не смог ИП открыть .
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§ elektron
"Только 1% из Костаная" - Уволить заместителя акима города из-за программы кредитования "экономики простых вещей" пообещал аким Костанайской области
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4459
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.02.20 - 23:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Поругает для приличия

Ну да как и с кафе "Забава" в прошлом году. Вот и развивай после этого бизнес.
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