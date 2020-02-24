elektron "Только 1% из Костаная" - Уволить заместителя акима города из-за программы кредитования "экономики простых вещей" пообещал аким Костанайской области #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4459

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:08 Цитата: сайлау курманов:

Поругает для приличия

Ну да как и с кафе "Забава" в прошлом году. Вот и развивай после этого бизнес.