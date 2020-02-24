abaika95 Флуд и оффтопик (часть 4) #8688





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3221

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:02 Цитата-//Сейчас мало кому придет в голову называть его именем улицу, хотя в былые времена и целому городу имя дали./





При чем идеологическая парадигма не сменилась а имя города Сталина ещё при жизни социалистического государства переименовали в безликий Волгоград и улицы и из мавзолея вынесли и бюсты убрали

Хотя как по мне при всех его ужаснешйих минусах как диктатора в тех условиях он был нужен такой жестокий человек

Но ведь забыли...........хороши,показательно





Цитата-//Настали другие времена, имя Чекмарева уйдет в историю, за него еще пытаются высказываться, отчасти за его заслуги, отчасти из националистических соображений, как правило закомуфлированных под что-то еще, но это все бесполезно, пора смириться/





Что в рамках полезности для города сделал Чекмарёв? Да ладно даже просто родился хотябы в Кустанае? - нет

Приехал по заданию Ленина отобрал хлеб у местных крестьян и увез обратно,история? Да конечно история,никто не спорит,но и Колчаковский войска в город входили давайте именем какого-нибудь сотника Колчаковца улицу назовем,справедливо будет? Думаю да,но сколько воя подымится от радетелей за сохранение истории, Что это немного не та история,ведь правда?)))