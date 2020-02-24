/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Запрет на продажу отравы для грызунов и насекомых разъяснили в департаменте контроля качества товаров и услуг Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Запрет на продажу отравы для грызунов и насекомых разъяснили в департаменте контроля качества товаров и услуг Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38119
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.02.20 - 17:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- В январе этого года в Казахстане уже было зарегистрировано 11 случаев отравления от применения средств дезинсекции, - пояснил сегодня, 24 февраля, на брифинге заместитель руководителя департамента Владимир НЕЧИТАЙЛО.
Читать новость

§ Поедатель
Re: Запрет на продажу отравы для грызунов и насекомых разъяснили...
Поедатель


(Пользователи)
Сообщений: 41
Регистрация: 26.07.17
Отправлено: 24.02.20 - 17:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рынок. Мужик продает грибы, и на всю орет:— Поганки, мухоморы!Подходит другой мужик и говорит:— Вы бы не кричали что у вас — Поганки, мухоморы! А то никто брать не будет.Продавец отвечает:— Берут, еще как берут, — кто для тёщи, кто для соседей.
Профайл

§ yudjin
Re: Запрет на продажу отравы для грызунов и насекомых разъяснили...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6424
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 24.02.20 - 18:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
запретили продавать населению средства дезинсекции и дератизации 1-го, 2-го и 3-го классов опасности.

тааак.... читаем дальше
Цитата:
Веществ, относящихся к 1-му и 2-му классам опасности в торговых точках не обнаружено.

правильно в торговле только 3 и 4 класс.
НО почему в статье НЕТ ни одного слова про 3-ий класс??? А это фактически все средства от колорадского жука, гусениц, плодожорок.
Что делать дачникам?
То же самое со средствами от грызунов.
Профайл

§ Елена Пикельная
Re: Запрет на продажу отравы для грызунов и насекомых разъяснили...
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 333
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 24.02.20 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
в торговле только 3 и 4 класс. НО почему в статье НЕТ ни одного слова про 3-ий класс??? А это фактически все средства от колорадского жука, гусениц, плодожорок. Что делать дачникам? То же самое со средствами от грызунов.

Конкретно вопрос про дачников был мною задан. Ведь все случаи отравления и смертей были только при борьбе с синантропными видами (клопы, тараканы). При уничтожении тли никто пока не убился. Спросила: "Что, и средства борьбы с вредителями растений 3 класса тоже нам перестанут продавать?". Ответ был "Да". Конечно, с одной стороны из-за нескольких весьма глупых людей, которые не сумели прочитать инструкцию, несправедливо всех садоводов-огородников оставлять без эффективных средств борьбы. Но, к слову сказать, Владимир Семёнович привёл один очень убедительный аргумент. В нескольких случаях травились именно препаратами для борьбы с вредителями, которые не рассчитаны на использование в закрытых помещениях. В поле-то оно всё рассеивается, а в квартире... И с этой точки зрения правильный запрет. Ведь в одном из случаев идиот травил клопов у себя в квартире, а погибли соседи, которые вообще ни в чём не виноваты. Ну, дали этому 4 года, а людей не вернёшь. Учитывая, что общая грамотность населения неуклонно падает, любой из нас может оказаться соседом такого неграмотного травильщика. С этой точки зрения запрет правильный.
Профайл

§ Я
Re: Запрет на продажу отравы для грызунов и насекомых разъяснили...
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 227
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 24.02.20 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И теперь вероятность отравления возрастет , т.к в ход пойдут пестициды с полей
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 20
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 

 

Сейчас на сайте
Гостей: 175
Пользователей: 0
Всего: 175

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх