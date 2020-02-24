Цитата: yudjin:

в торговле только 3 и 4 класс. НО почему в статье НЕТ ни одного слова про 3-ий класс??? А это фактически все средства от колорадского жука, гусениц, плодожорок. Что делать дачникам? То же самое со средствами от грызунов.

Конкретно вопрос про дачников был мною задан. Ведь все случаи отравления и смертей были только при борьбе с синантропными видами (клопы, тараканы). При уничтожении тли никто пока не убился. Спросила: "Что, и средства борьбы с вредителями растений 3 класса тоже нам перестанут продавать?". Ответ был "Да". Конечно, с одной стороны из-за нескольких весьма глупых людей, которые не сумели прочитать инструкцию, несправедливо всех садоводов-огородников оставлять без эффективных средств борьбы. Но, к слову сказать, Владимир Семёнович привёл один очень убедительный аргумент. В нескольких случаях травились именно препаратами для борьбы с вредителями, которые не рассчитаны на использование в закрытых помещениях. В поле-то оно всё рассеивается, а в квартире... И с этой точки зрения правильный запрет. Ведь в одном из случаев идиот травил клопов у себя в квартире, а погибли соседи, которые вообще ни в чём не виноваты. Ну, дали этому 4 года, а людей не вернёшь. Учитывая, что общая грамотность населения неуклонно падает, любой из нас может оказаться соседом такого неграмотного травильщика. С этой точки зрения запрет правильный.