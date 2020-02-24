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§ NG.kz
Финансирование футбола предложили сократить в Казахстане
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 38119
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.02.20 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутат Мажилиса Гульшара Абдыкаликова возмутилась большими расходами на футбол в регионах, предложив сократить расходы на приоритетные виды спорта. Она указала, что в стране не хватает 600 тысяч квадратных метров спортивных площадок.
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§ ACROS
Re: Финансирование футбола предложили сократить в Казахстане
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 273
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 24.02.20 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правильно! У нас традиционно , ещё со времён Союза, популярны и особенно развиты силовые виды спорта: бокс, борьба, тяжелая атлетика. Это одно, и второе: надо вкладывать в детский спорт - сделать спортивные секции БЕСПЛАТНЫМИ или субсидировать занятия за счёт гос.бюджета.
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