Поедатель Re: Запрет на продажу отравы для грызунов и насекомых разъяснили... #1





(Пользователи) Сообщений: 41

Регистрация: 26.07.17 (Пользователи) Отправлено: - 17:53 Рынок. Мужик продает грибы, и на всю орет:— Поганки, мухоморы!Подходит другой мужик и говорит:— Вы бы не кричали что у вас — Поганки, мухоморы! А то никто брать не будет.Продавец отвечает:— Берут, еще как берут, — кто для тёщи, кто для соседей.