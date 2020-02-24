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§ NG.kz
Как берутся онлайн займы в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38119
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.02.20 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каждый человек рано или поздно сталкивается с ситуацией, когда свободных денег в данный момент нет, но они для тех или иных целей очень нужны. Выходом из такого положения является взятие в долг.
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§ сайлау курманов
Re: Как берутся онлайн займы в Казахстане
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3547
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 24.02.20 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
[b]ь, что каждый новый клиент получает свою первую ссуду бесплатно, без выплаты процентных платежей.
Врут и не стесняются. Поверил я вам однажды, взял полтинник и вернул через двадцать дней, так они меня клевать и просить ещё двадцать семь тысяч процентов и одиннадцать тысяч за просрочку. Не верьте. Просто бессовестные и наглые мородеры...
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§ drakon
Re: Как берутся онлайн займы в Казахстане
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18627
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.02.20 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я не беру в додг и
никому не дам,в долг... :lol: ;-)
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§ сайлау курманов
Re: Как берутся онлайн займы в Казахстане
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3547
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 24.02.20 - 17:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я тоже особенно не нуждался в средствах, любопытство и азарт одолели, про себя подумал, ничего не теряю, что возьму то отдам, так Базилио и Алиса нервно курят в сторонке пока эти дела проворачивают
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