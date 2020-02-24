сайлау курманов Re: Как берутся онлайн займы в Казахстане #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3547

Регистрация: 03.07.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:45 [b]ь, что каждый новый клиент получает свою первую ссуду бесплатно, без выплаты процентных платежей.

Врут и не стесняются. Поверил я вам однажды, взял полтинник и вернул через двадцать дней, так они меня клевать и просить ещё двадцать семь тысяч процентов и одиннадцать тысяч за просрочку. Не верьте. Просто бессовестные и наглые мородеры...