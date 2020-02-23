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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7314
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.02.20 - 20:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А Гога. Забыл. Макс.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7314
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.02.20 - 20:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Электрон.
Капец.
Вроде все иноземцы.
Не.

Нурбанчик. Тоже
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4458
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.02.20 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да ладно истерить то не к чему!
Хочешь поздравить - поздравь!
Хочешь выпеть - налей!
Только знай что завтра - опять на работу идти!!!

Всех с праздником. И спасибо за поздравления! 8-)
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4458
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.02.20 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Электрон.Капец.Вроде все иноземцы.

Да ладно, в другой ветке меня уже в нурботы записали! :lol:
Так что с почином! ;-) 8-) Можно так сказать.
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§ Coopidon
Флуд и оффтопик (часть 4)
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 486
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 23.02.20 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

С праздником Вас, господа!
8-)
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§ Coopidon
Флуд и оффтопик (часть 4)
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 486
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 23.02.20 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Кто это МЫ и о каком языке конкретно речь?)

Скорей всего речь идёт о засилии хранцузкого языка в провинции Британская Колумбия. Стыдно не понять такие банальные дислокации.
Поголовно заставляют. Переименовывают. Вобщем ужос.
:-o
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5363
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.02.20 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Кто это МЫ и о каком языке конкретно речь?)

Купидон уже ответил за меня))
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2252
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 24.02.20 - 01:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
А Гога. Забыл. Макс.

------И что это было ?? Немного нечленораздельное , и уж совсем непонятное??? alex_60 не все же такие умные как ты ---- пиши яснее. Ничего не понял.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5363
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.02.20 - 01:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

Му, хрю, мяу, гав-гав. А не, вспомнил: лай-лай, ла-ла-ла-ла-ла-ла-лалай. :lol:
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3217
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.02.20 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Стыдно не понять такие банальные дислокации.Поголовно заставляют. Переименовывают. Вобщем ужос.//


Дааа в Канаде ещё хуже чем у нас в этом вопросе) страшно....



Цитата-//Да ладно, в другой ветке меня уже в нурботы записали!/


Эка вы сразу через должность нурлыкуна перескачили) так и до капитана КГБ не долеко осталось))
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