abaika95 Флуд и оффтопик (часть 4) #8680





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3217

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:24 Цитата-//Стыдно не понять такие банальные дислокации.Поголовно заставляют. Переименовывают. Вобщем ужос.//





Дааа в Канаде ещё хуже чем у нас в этом вопросе) страшно....







Цитата-//Да ладно, в другой ветке меня уже в нурботы записали!/





Эка вы сразу через должность нурлыкуна перескачили) так и до капитана КГБ не долеко осталось))