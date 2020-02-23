/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Упал козырек над подъездом - вот такое утро 23 февраля		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Упал козырек над подъездом - вот такое утро 23 февраля
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38112
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.02.20 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Костанай. Ул. Герцена, 8, третий подъезд. Сегодня ночью упал козырёк. ПКСК "Арман". Халатное отношение привело к крушению. Спасибо ребятам из МЧС. Так я встретил 23 февраля, помогая МЧС.
Читать новость

§ drakon
Re: Упал козырек над подъездом - вот такое утро 23 февраля
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18624
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.02.20 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошо, что упал - ночью... 8-)
Профайл

§ Неравнодушный гражданин
Re: Упал козырек над подъездом - вот такое утро 23 февраля
Неравнодушный гражданин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 65
Регистрация: 15.10.14
Отправлено: 23.02.20 - 23:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Думаю немного по другому... в таком доме становится и жить опасно.. судя по всему дом старый.. и проблемы будут нешуточные...у друга по Спортивной и на балкон выйти невозможно, потому что плита балконная, то бишь пол, полуразрушена..
Профайл

§ Мурзилка
Re: Упал козырек над подъездом - вот такое утро 23 февраля
Мурзилка


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 126
Регистрация: 24.02.19
Отправлено: 24.02.20 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ужас... Ну, в принципе, чего еще можно было ожидать от этого ПКСК, халатно они относятся к своим обязанностям, сталкивалась с ними.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 24, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 24
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

 

Сейчас на сайте
Гостей: 125
Пользователей: 1
Всего: 126

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх