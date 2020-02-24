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§ NG.kz
Какое место занимает Казахстан в мировом рейтинге по скорости Интернета
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38112
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.02.20 - 09:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сотрудники компании WebsiteToolTester опубликовали рейтинг стран мира по скорости Интернета. В пятерке лидеров - Тайвань, Сингапур, остров Джерси, Швеция и Дания. На каком же месте Казахстан?
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§ maxsaf
Re: Какое место занимает Казахстан в мировом рейтинге по...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5363
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.02.20 - 09:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главное - чтобы интернет не отключали по поводу и без повода, и сайты нормальные не блокировали :lol:
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§ Добринцофф
Re: Какое место занимает Казахстан в мировом рейтинге по...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7091
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 24.02.20 - 09:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Казахстан в списке занимает 122-е место из 216 (4,66 мегабит в секунду),

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37765

Прям в точку,скорость интернета в ЗТБ даже до 5 не дотягивает.
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§ Тот самый
Re: Какое место занимает Казахстан в мировом рейтинге по...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 518
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 24.02.20 - 10:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Казахстан в списке занимает 122-е место из 216


Эх, аулы портят статистику. Надо вообще отключить там интернет. Тогда может в 30-ку войдём.

Цитата:
Добринцофф: Прям в точку,скорость интернета в ЗТБ даже до 5 не дотягивает.


ЗТБ теперь город и надо начинать требовать интернет нормальный. Вы же поняли про инициативные группы и пр ;-) :-) :-) Среди трудовых коллективов параллельно соберите подписи и облакиму предоставьте.
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