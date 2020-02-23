Неравнодушный гражданин Re: "Нас тоже обманули": Казахстанские звезды попали в... #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 65

Регистрация: 15.10.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:24 А хто такие "вайнеры"? Я и слова такого до сель поры не слышал... ну да ладео.. по факту.. жили бы в 90х.. про Мавроди кто нить слышал?? А.. немного.. а то, что чел на эти деньги ВТБ банк в Казахстане замутил, слышали?.. и он чутка сдулся, когда назад спрашивали... ну так что это я.. не так давно и котел отгремел.. всё меня подбивали меня в него енюшки закинуть.. смешные право.. а тут просто некуда 11 лямов лишних пристроить... лучше бы на благотворительность.. хоть бы одно "вайнерское" чудо сказало бы, что помогу своим братьям и сестрам с их финансовыми трудностями.. Да что вы, что вы...рады бы.. в общем маленький итог.. помоги себе сам, иначе будешь помогать себе сам.. ни к чему не призываю, не концетрирую внимание, ибо это проблемы не конкретных людей, а большинства нашего общества, жителей и всея Казахстана...