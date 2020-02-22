pro100tak Re: Николай ВОРОНИН: На бочке с порохом не курят #9





(Полноправные пользователи) Сообщений: 503

Регистрация: 31.07.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 02:48 "Особенно заметно это стало в последнее время...Был Назарбаев, было тихо. Ушел Елбасы и пошли митинги, конфликты."

Суть здесь и в последнем абзаце. Если только их вместе свести и сопоставить, то сразу понятна будет основная идея, основной посыл статьи. (Кстати, у автора, на мой взгляд, в словосочетании "не совсем честным и даже законным путем" есть стилистическая ошибка. Частица "даже" здесь лишняя, или же после нее надо было прибавить "не" к слову "законным". Ну это я специально написал, чтобы замылить глаза некоторым).

Примерно как в песне - кому это нужно? И что будет в марте?