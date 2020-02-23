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§ NG.kz
"Нас тоже обманули": Казахстанские звезды попали в сети финансовой пирамиды
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38111
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.02.20 - 18:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По словам известного вайнера Мейржана Туребаева, у него обманным путем забрали автомобиль. "К сожалению, я поверил людям, они продемонстрировали свою работу. Я наивно попался и заложил автомобиль", - рассказал он в своем Instagram.
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§ elektron
Re: "Нас тоже обманули": Казахстанские звезды попали в...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4458
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.02.20 - 18:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну хосподи, опять такие наивные?! Аж целых 11 лямов и машину вложили.
Опять "Аким выходи" будет?
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§ Victor Yang
Re: "Нас тоже обманули": Казахстанские звезды попали в...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12483
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.02.20 - 19:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это показатель уровня этих "звёзд".
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§ Тот самый
Re: "Нас тоже обманули": Казахстанские звезды попали в...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 515
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 23.02.20 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Опять "Аким выходи" будет?


Ага. И ладно бы не страдали интеллектом, просто вложили свои деньги молча, так они ещё и людям рекламировали, т.е. по сути участвовали в обмане. Поэтому и побежали заявления писать, типа сами жертвы, помогите. Репутация в наше время - ничто.
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