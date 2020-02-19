Тот самый Re: Аблязова обвиняют в том, что он писал от имени Айсултана... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 514

Регистрация: 31.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:39 Так это обычный скриншот, не нотариально-заверенный. Так даже в Пэинте нарисовать можно. Он (они?) прям активные были в те дни. В Телеграме канал открыл @aisultanrakhat как раз 13го числа, люди даже подумали, что телегу возможнл из-за этого и заблокировали.