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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1600
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 22.02.20 - 21:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Вик!
Мы живы, кипит наша алая кровь
Огнём неистраченных сил!!! :-)

На счёт партий: по самоощущениям - я беспартийный большевик!
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5355
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.02.20 - 21:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Но как в тройку лидеров затесался Макс?

Если бы я не поуехал - сегодня воронок дежурил бы напротив моего подьезда :lol:
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5355
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.02.20 - 00:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сыновнук опять выступает, такой бред пишет, а ведь таких в КНБ берут работать, такие футбольными клубами руководят, в Европах учатся. Фэйспалм, короче. :lol:
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4455
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.02.20 - 00:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А Вы на Серого, тут такие свои кадры:
Цитата:
bumerang: Люди вы дебилы...
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§ pro100tak
Флуд и оффтопик (часть 4)
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 503
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 23.02.20 - 01:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:
Чем занимается отдел счастья и долголетия при акимате Алматы

Вообще классный отдел, да и тема шикарная :-o . Их даже надо разделить на счастье и долголетие отдельно. Гуляет же сейчас в Сети цитата: Раньше жили плохо, но долго...А сейчас хорошо, но мало...Видимо, дохнем от счастья. Так что точно нельзя такие отделы в один объединять. Как-то вроде функции у них не совпадают. Да и вообще. В акиматах должны быть только такие и подобные им отделы. Есть же уже отдел благосостояния вроде. Надо упразднить вообще такие проблемные отделы, как, в первую очередь отделы ЖКХ, предпринимательства, промышленности и др. - с заменой их на отдел желаний и мечтаний. (Проблем там уже вроде нет, и зачем они тогда нужны). И создать еще отделы Бас аман болсын, Всё хорошо, ну и тд.
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§ pro100tak
Флуд и оффтопик (часть 4)
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 503
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 23.02.20 - 03:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Сыновнук

Вот такое с детства знал: в "Сказке о царе Салтане" - родила царица в ночь не то сына, не то дочь; у Чуковского в "Айболите" - Тянитолкай. А это что-то новое. Предложить что ли Максу запатентовать?
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§ pro100tak
Флуд и оффтопик (часть 4)
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 503
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 23.02.20 - 03:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
Предложить что ли Максу запатентовать?

Полазил в Сети. Там такое повылазило. Так что, пардон, maxsaf. Патентовать там нечего. :-o
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1600
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 23.02.20 - 10:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


С праздником!
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 3214
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.02.20 - 10:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Если бы я не поуехал - сегодня воронок дежурил бы напротив моего подьезда/



Ну да судя по тому как ты грубейше нарушал закон о языках и тебя за это не таскали) то дальше бы думаю нарывался активнее)




Цитата-/Сыновнук опять выступает, такой бред пишет, а ведь таких в КНБ берут работать, такие футбольными клубами руководят, в Европах учатся. Фэйспалм, короче/


Преданными фанатами и читателями сыновнука в итоге являются поуеховшие) местным мне кажется он нафиг не нужен и не интересен что он там пишет,разведчик-футболист)
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 796
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 23.02.20 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1600
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 23.02.20 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Советских воинов поздравляю!!!

https://www.youtube.com/watch?list=RDRhjR8z27Vac&v=RhjR8z27Vac

[Исправлено: таноми52, 23.02.2020 - 11:20]
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Ответить Новый топик
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