abaika95 Журналиста «Уральской недели» задержали во время съемки пикета #17





(Пользователи) Сообщений: 3214

Регистрация: 05.03.19 (Пользователи) Отправлено: - 10:54 Цитата//что, первое и второе это партия? Нет? ну так может помимо самого сочетания букв "логика", ещё и суть понятия разучить?!//







Ну так разучите, чтож вы комменты без изучения мат части пишите?) Или для вас политическая организация либо движение не сродни полит партии и пример никак не вписывается в ваш мир логических стыковок?)

Ну хорошо "логичный" вы наш партии Хамас,хезболла,братья-мусульмане такие же запрещённые партии) и люди в них как-то состоят же?) Или это невозможно?)