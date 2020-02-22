/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Николай ВОРОНИН: На бочке с порохом не курят		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: На бочке с порохом не курят
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38106
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.02.20 - 10:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Токаев поручил Ассамблее народа Казахстана помочь в урегулировании взаимоотношений дунганской общины и казахского населения. Значит, несмотря на заверения о стабильности, в том числе и в национальном вопросе, у нас не все так гладко.
Читать новость

§ maxsaf
Re: Николай ВОРОНИН: На бочке с порохом не курят
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5355
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.02.20 - 10:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
А теперь еще депутат Мурат Бактиярулы предложил внести в закон о госязыке поправку, обязывающую знать казахский язык всех граждан.

А вот с этого места поподробнее...
Профайл

§ таноми52
Re: Николай ВОРОНИН: На бочке с порохом не курят
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1600
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 22.02.20 - 20:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//А теперь еще депутат Мурат Бактиярулы предложил внести в закон о госязыке поправку, обязывающую знать казахский язык всех граждан//

Не мешало бы напомнить ему английскую поговорку:"Живущему в стеклянном доме не следует бросаться камнями".
Видимо, 30 лет мира и спокойствия в стране внушили ему мысль о том, что это дано навечно и нерушимо
Профайл

§ Змея Подколодная
Re: Николай ВОРОНИН: На бочке с порохом не курят
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 878
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 22.02.20 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
А теперь еще депутат Мурат Бактиярулы предложил внести в закон о госязыке поправку, обязывающую знать казахский язык всех граждан.

А если все таки какой то гражданин знать не будет? Шо, как в 37 ?
ПыСы. Алло, полиция, а мой сосед говорит по русски :-o
Профайл

§ maxsaf
Николай ВОРОНИН: На бочке с порохом не курят
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5355
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.02.20 - 20:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Алло, полиция, а мой сосед говорит по русски

-А по казахски говорит?
-Нет
-Высылаю наряд.
:lol:
Профайл

§ maxsaf
Николай ВОРОНИН: На бочке с порохом не курят
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5355
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.02.20 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эта новость оказывается от 20 декабря, а я что-то не помню, чтобы ее на сайте НГ публиковали. :-x
Профайл

§ Тот самый
Re: Николай ВОРОНИН: На бочке с порохом не курят
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 514
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 22.02.20 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
А теперь еще депутат Мурат Бактиярулы предложил внести в закон о госязыке поправку, обязывающую знать казахский язык всех граждан


В королевство кривых зеркал снова пытаются перевернуть всё с ног на голову. Почему Канаде или Швейцарии хватило ума сделать несколько государственных языков? В США нет государственного, всё само регулируется, в некоторых городах южных штатов надо знать и испанский, чтобы комфортно себя чувствовать в обществе, где-то на севере до сих пор могут говорить и на немецком.
Профайл

§ сайлау курманов
Re: Николай ВОРОНИН: На бочке с порохом не курят
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3539
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 22.02.20 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А доча призывала ещё китайский знать, просто интересно стало почему это сегодня так актуальна
Профайл Посетить вебсайт

§ Гога
Николай ВОРОНИН: На бочке с порохом не курят
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2251
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 22.02.20 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:

----Менталитет такой .
Профайл

§ pro100tak
Re: Николай ВОРОНИН: На бочке с порохом не курят
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 503
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 23.02.20 - 02:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Особенно заметно это стало в последнее время...Был Назарбаев, было тихо. Ушел Елбасы и пошли митинги, конфликты."
Суть здесь и в последнем абзаце. Если только их вместе свести и сопоставить, то сразу понятна будет основная идея, основной посыл статьи. (Кстати, у автора, на мой взгляд, в словосочетании "не совсем честным и даже законным путем" есть стилистическая ошибка. Частица "даже" здесь лишняя, или же после нее надо было прибавить "не" к слову "законным". Ну это я специально написал, чтобы замылить глаза некоторым).
Примерно как в песне - кому это нужно? И что будет в марте?
Профайл

* Тимур Гафуров
Николай ВОРОНИН: На бочке с порохом не курят
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 492
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 23.02.20 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
есть стилистическая ошибка

Вы правы. Исправил фразу
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 45, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 45
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

 

Сейчас на сайте
Гостей: 142
Пользователей: 1
Всего: 143

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх