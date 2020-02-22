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≡ Журналиста «Уральской недели» задержали во время съемки пикета		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Журналиста «Уральской недели» задержали во время съемки пикета
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38106
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.02.20 - 21:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На центральной площади Уральска полиция прервала одиночный пикет Тлегена Турешева, который выступил против переименования проспекта Назарбаева и требовал вернуть улице прежнее название Достык. Журналиста «Уральской недели» Акмарал Фёдорову, освещавшую событие, также скрутили.
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§ Козлов я
Журналиста «Уральской недели» задержали во время съемки пикета
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 796
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 22.02.20 - 23:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
за Абайкой приглядываю, чтобы он больше не шалил
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§ Butch
Журналиста «Уральской недели» задержали во время съемки пикета
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 538
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 23.02.20 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Талибан с Аль кайдой вроде тоже в органах юстиции не регистрировались) но люди же состоят в них)

А что, первое и второе это партия? Нет? ну так может помимо самого сочетания букв "логика", ещё и суть понятия разучить?!
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§ abaika95
Журналиста «Уральской недели» задержали во время съемки пикета
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 3214
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.02.20 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата//что, первое и второе это партия? Нет? ну так может помимо самого сочетания букв "логика", ещё и суть понятия разучить?!//



Ну так разучите, чтож вы комменты без изучения мат части пишите?) Или для вас политическая организация либо движение не сродни полит партии и пример никак не вписывается в ваш мир логических стыковок?)
Ну хорошо "логичный" вы наш партии Хамас,хезболла,братья-мусульмане такие же запрещённые партии) и люди в них как-то состоят же?) Или это невозможно?)
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