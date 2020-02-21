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≡ Собрали подписи, открестились от ДВК - Очередное собрание автомобилистов с иностранными номерами прошло в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Собрали подписи, открестились от ДВК - Очередное собрание автомобилистов с иностранными номерами прошло в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38106
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.02.20 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Встреча активистов инициативной группы автомобилистов и их сторонников состоялась поздно вечером, 20 февраля, на парковке перед городским пляжем. На неё съехались около сотни автовладельцев.
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§ KOS77
Re: Собрали подписи, открестились от ДВК - Очередное собрание...
KOS77


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 701
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 22.02.20 - 00:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Boxing:
Только деньги в бюджет внеси

А непомерный утильсбор в какой бюджет нужно вносить, не подскажите? В перечне бюджетных платежей как-то не попадался такой вид платежа.
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§ pro100tak
Собрали подписи, открестились от ДВК - Очередное собрание автомобилистов с иностранными номерами прошло в Костанае
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 503
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 22.02.20 - 04:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"почему за бездействие чиновников должны расплачиваться мы?"
Если что, так у нас чуть не вся страна расплачивается за постоянное и бесконечное бездействие чиновников, депутатов и иже с ними. И вы все вместе взятые всегда за всё такое прочее расплачивались не ропща. А сейчас решили выделиться в отдельно говорящую о своих мифических правах касту неприкасаемых. И что это за вопрос у вас в "экономическо-правовой плоскости"? Что это за новый термин? Почему не выпуклости? Экономико-правовое поле для таких разбирательств можно было бы выбрать. Но для этого оснований у вас нет. Поэтому придумали что-то новое? Ну, а если по существу. Надо быть всем за страну, за весь народ, за всю нашу общность, все общество, не искать легких путей только для себя, стремящихся на..ать всех и каждого. И если вас государство (не страна, не народ) поставило в такие условия, то при чем тогда все другие жители этого государства? Все другие платят налоги этому государству как положено, а вы самые хитромудрые в это время что ли?

[Исправлено: pro100tak, 22.02.2020 - 07:19]
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§ Boxing
Re: Собрали подписи, открестились от ДВК - Очередное собрание...
Boxing


(Пользователи)
Сообщений: 20
Регистрация: 18.01.20
Отправлено: 22.02.20 - 10:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
А непомерный утильсбор в какой бюджет нужно вносить, не подскажите? В перечне бюджетных платежей как-то не попадался такой вид платежа.
Да вы даже без утиль сбора их поставить не сможете!!! 90% ваших машин не пройдут под требуемый регламент, плюс первичка,плюс разница в растоможке,а вы про утиль думаете
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§ KstKZ
Re: Собрали подписи, открестились от ДВК - Очередное собрание...
KstKZ


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Сообщений: 88
Регистрация: 30.01.20
Отправлено: 22.02.20 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
Если что, так у нас чуть не вся страна расплачивается за постоянное и бесконечное бездействие чиновников, депутатов и иже с ними.

То есть, вы живете по принципу - я расплачиваюсь, так пусть и все остальные за это расплачиваются????
Цитата:
pro100tak:
Надо быть всем за страну, за весь народ, за всю нашу общность, все общество, не искать легких путей только для себя, стремящихся на..ать всех и каждого.

Не нравится что то, не поддерживайте. Поддержите в отмене или снижении утиль сбора в частное ТОО на все авто в РК, почему молчите об этом? Вы же, насколько я понимаю, человек в возрасте,с огромным багажем опыта, так подскажите что и как нужно сделать с утиль сбором, чтобы машины для всех жителей РК стали доступнее. Или что? Зачем вам это нужно?
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§ Butch
Собрали подписи, открестились от ДВК - Очередное собрание автомобилистов с иностранными номерами прошло в Костанае
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 538
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 22.02.20 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KstKZ:
почему молчите об этом?

Возможно по той же самой причине что и владельцы иностранных автомобилей ДО того как его стали с них спрашивать. Их же не заботило что этот сбор есть, он большой и перечисляется в частную организацию. Что-то не припоминается инициативных групп по этому поводу. Нет, плевали они на то, кто, куда и в каком количестве платит. Всё что волновало - "лишь бы МНЕ было хорошо". А как прихватили за мягкие ткани чё-т сразу какие-то слова интересные появились - "чтобы машины для ВСЕХ жителей РК стали доступнее"
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§ KstKZ
Re: Собрали подписи, открестились от ДВК - Очередное собрание...
KstKZ


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 88
Регистрация: 30.01.20
Отправлено: 22.02.20 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Возможно по той же самой причине что и владельцы иностранных автомобилей ДО того как его стали с них спрашивать. Их же не заботило что этот сбор есть, он большой и перечисляется в частную организацию.

А в чем разница, людей коснулось да, они вышли, начали задавать неудобные вопросы, это плохо? Если убрать все остальное, то почему не поддержать людей именно в этом вопросе? По сути уменьшение до разумных пределов утиль сбора уж никоем образом не повлияет на доходы государства, только на карман казахстанцев, и вас в том числе, вы разве против, что приобретая автомобиль отдадите за него минимум на 1млн меньше????
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§ drakon
Собрали подписи, открестились от ДВК - Очередное собрание автомобилистов с иностранными номерами прошло в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18621
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.02.20 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KstKZ:
А в чем разница,

Автомобили, собранные Доктором СИЗО,
наверное дороже Армянских?... :lol: :oops:
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§ Butch
Собрали подписи, открестились от ДВК - Очередное собрание автомобилистов с иностранными номерами прошло в Костанае
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 538
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 22.02.20 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KstKZ:
А в чем разница, людей коснулось да, они вышли, начали задавать неудобные вопросы, это плохо?

Да ну какие же они неудобные? Впрочем не важно. Это плохо. Не поймите превратно, сама гражданская инициативность и активность это замечательно, однако, понимаете, я привык "инструкцию по эксплуатации" читать до того как у меня закрадётся мысль сунуть в механизм палец, который оторвёт. Это, конечно, всего лишь аналогия, но "инструкция" ведь была, все правовые основы в открытом доступе. То есть я не могу понять какие могут быть претензии к "производителю" за "оторванный палец".
Цитата:
Если убрать все остальное, то почему не поддержать людей именно в этом вопросе?

Для этого нужно организовывать новую группу, которая конкретно будет инициировать снижение (не отмену!!!) утилизационного сбора, причём не только с автомобилей. Просто потому, что примкнуть с поддержкой к существующей группе владельцев иностранных автомобилей, боюсь для некоторых людей это невозможно. Оговорки в духе "я только за снижение размера утильсбора", их ведь не станут ни слушать ни учитывать. Примкнувшие люди будут восприниматься лишь как увеличение массы сторонников владельцев ино.авто. Но, скажу лично за себя, я не являюсь их сторонником. Хотя и согласен с тем, что утиль.сбор действительно чрезмерен.
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§ bumerang
Re: Собрали подписи, открестились от ДВК - Очередное собрание...
bumerang


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 183
Регистрация: 03.06.15
Отправлено: 23.02.20 - 00:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот читаю комментарии на эту тему и поражаюсь людской зависти. Вот если по чесноку вас же всех гложет зависть что люди смогли купить хорошие машины по хорошей цене, а вы нет! Ведь так, это прям в брызгах слюны вашей читается, не только в словах. А по делу. Все докопались к словам почему раньше не трогали, 6 лет Карл! Острословят, что жалуетесь почему вас раньше не нагнули и тд. А по делу то он прав! Государство по всем СМИ говорило, да это законно, цитаты уже приводили. А теперь вдруг стало незаконно. Оказывается наши полицаи незнали законов Армении, что там нельзя купить авто, не оформим его на себя. Ай да полицаи, ай да глупцы... Вот корень всей проблемы! Если бы государство это просекло в первый же год, никто бы и не возмущался. А они подождали 6 лет, твердя что можно, а потом вспомнили что нельзя! И для хейтеров. Все постоянно говорят что люди у нас диванные и тд, что не борются за права и тд. Тут люди, хоть и за шкурный интерес начали хоть как то бороться с властью, а вы начали их гнобить, вместо поддержки, опять же возвращаемся к началу - из за тупой ЗАВИСТИ! Чтобы власть еще раз убедилась что народ быдло, и он все схавает, любые их законы. Люди вы дебилы... И кстати моя машина на КЗ учете
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§ elektron
Собрали подписи, открестились от ДВК - Очередное собрание автомобилистов с иностранными номерами прошло в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4455
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.02.20 - 00:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bumerang:

Сам то понял, что сказал?
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§ Butch
Собрали подписи, открестились от ДВК - Очередное собрание автомобилистов с иностранными номерами прошло в Костанае
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 538
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 23.02.20 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bumerang:
Вот если по чесноку вас же всех гложет зависть что люди смогли купить хорошие машины по хорошей цене, а вы нет

На чём основано Ваше утверждение? Или быть может это лишь гипотеза?
Цитата:
bumerang:
Тут люди, хоть и за шкурный интерес начали хоть как то бороться с властью

Такие "борцы", к сожалению, не вызывают сочувствия. Помнится как владельцы авто с иностранными номерами, с начала своей "борцунской" деятельности, яростно утверждали что с их стороны вообще нет нарушений законов. И во что же скатились теперь? в банальное "торг уместен?". Это не борьба с властью. Чтобы было понятно, они такие же как власть, один в один. Что одни, что другие не желают подчиняться закону.
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