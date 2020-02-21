bumerang Re: Собрали подписи, открестились от ДВК - Очередное собрание... #23





(Полноправные пользователи) Сообщений: 183

Регистрация: 03.06.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:12 Вот читаю комментарии на эту тему и поражаюсь людской зависти. Вот если по чесноку вас же всех гложет зависть что люди смогли купить хорошие машины по хорошей цене, а вы нет! Ведь так, это прям в брызгах слюны вашей читается, не только в словах. А по делу. Все докопались к словам почему раньше не трогали, 6 лет Карл! Острословят, что жалуетесь почему вас раньше не нагнули и тд. А по делу то он прав! Государство по всем СМИ говорило, да это законно, цитаты уже приводили. А теперь вдруг стало незаконно. Оказывается наши полицаи незнали законов Армении, что там нельзя купить авто, не оформим его на себя. Ай да полицаи, ай да глупцы... Вот корень всей проблемы! Если бы государство это просекло в первый же год, никто бы и не возмущался. А они подождали 6 лет, твердя что можно, а потом вспомнили что нельзя! И для хейтеров. Все постоянно говорят что люди у нас диванные и тд, что не борются за права и тд. Тут люди, хоть и за шкурный интерес начали хоть как то бороться с властью, а вы начали их гнобить, вместо поддержки, опять же возвращаемся к началу - из за тупой ЗАВИСТИ! Чтобы власть еще раз убедилась что народ быдло, и он все схавает, любые их законы. Люди вы дебилы... И кстати моя машина на КЗ учете