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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18621
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.02.20 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Витя, я знаю, что ты хочешь что то - Сказать,
по поводу Задержаний в Алма-Ате.
Но лучше - помолчи... :-o
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§ Козлов я
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 794
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 22.02.20 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Но лучше - помолчи...
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18621
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.02.20 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Козлов, скорее - первое... :lol: ;-)
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§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5353
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.02.20 - 20:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Перекличка была уже? Все форумчане на месте? :lol:
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§ Гога
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2251
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 22.02.20 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

-----Лидеров рейтинга (смотри флуд) - чего-то нет ?! :-x :-x
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18621
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.02.20 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Все форумчане на месте?

Главного, Абайки - нету.
Усиление сегодня у них... :lol:
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§ Гога
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2251
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 22.02.20 - 20:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

----По рейтингу - первый Алекс
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18621
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.02.20 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
-По рейтингу - первый Алекс

А главный - Абайка... :lol: :-x
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18621
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.02.20 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В 18.00, ужин. Потом - дорамы, Китайские... :lol: :oops:
До 22.00... :-P
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