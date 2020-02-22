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§ NG.kz
Журналиста «Уральской недели» задержали во время съемки пикета
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38106
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.02.20 - 21:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На центральной площади Уральска полиция прервала одиночный пикет Тлегена Турешева, который выступил против переименования проспекта Назарбаева и требовал вернуть улице прежнее название Достык. Журналиста «Уральской недели» Акмарал Фёдорову, освещавшую событие, также скрутили.
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§ Змея Подколодная
Re: Журналиста «Уральской недели» задержали во время съемки...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 878
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 22.02.20 - 21:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
он крикнул «Я-я-я-я сказал тебе! Я!». Он или закона не знает, или думает, что он и есть Закон», — сообщила редакции Акмарал Фёдорова.

АЗЪ ЕСМЬ ЦАРЬ 8-)
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§ drakon
Re: Журналиста «Уральской недели» задержали во время съемки...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18621
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.02.20 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

«Всё, Лёха, не шали больше!»,

:-o :-o :-o :-o
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§ maxsaf
Журналиста «Уральской недели» задержали во время съемки пикета
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5353
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.02.20 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
доставили в Абайский отдел полиции

Везде этот Абайка :lol: 8-)

[Исправлено: maxsaf, 22.02.2020 - 21:22]
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§ сайлау курманов
Re: Журналиста «Уральской недели» задержали во время съемки...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3539
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 22.02.20 - 21:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Составить липовый протокол, передать в суд, те так и заявили- не доверять сотрудникам полиции нет основания, лишили лицензию, оштрафовали и был таков! В этой стране все возможно если будешь лоялен к властям, в моем случае в денежном выражении
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§ Кушмурунец23
Re: Журналиста «Уральской недели» задержали во время съемки...
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 370
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 22.02.20 - 21:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Назарбаев, Токаев, Аблязов и все их родственники и товарищи, мне лично теперь все равно. Мне все равно пусть они даже все советских времен названия улиц переименуют. Вот честно после всего происходящего мне абсолютно пофиг!
Пусть хоть на нас американцы нападут, или китайцы.
А лучше инопланетяне какие нибудь.
Просто устал и окончательно потерял веру. Вот подскажите кому из этих кто сегодня у власти можно верить? Кому вы верите, подскажите?
Кушмурун начали строить с 1939 года и за 30 лет было построено все то что мы имеем сейчас. За последние 30 лет все в минусе, начиная от количества проживающих и до построек. Все предприятия практически на грани... Одно из градообразующих предприятий (временами до 3 000 работающих) сейчас около 300 недавно заявило своим работникам, что нужно "затянуть пояса" до апреля месяца.
Т.е. опять задержка даже той мизерной зарплаты, что последние годы пытаются платить.
Гордость за страну, патриотизм, жарнама рухани, какие то достижения, в спорте, в экономике, в культуре...
О чем вы?
Какие то колеса оборзения...
Без оружия людей, журналистов скручивают...
Наверно пора Павлодар переименовать...
Февраль 2020
Завтра день Советской Армии и Военно Морского флота!
С наступающим вас, друзья!
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§ maxsaf
Re: Журналиста «Уральской недели» задержали во время съемки...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5353
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.02.20 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Думаешь, мне это надо? Я бы дома сидел бы с семьёй. Но приказ есть приказ

Начальник, отдавший приказ задерживать журналистов - сам небось ДВКшник, потому что понимает, что это вызовет резонанс и ляжет тенью на правоохранительные органы. Задержания журналистов им (двк) только на руку. :lol:
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§ maxsaf
Re: Журналиста «Уральской недели» задержали во время съемки...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5353
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.02.20 - 21:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кушмурунец23:
Кому вы верите, подскажите?

Аким Рудного. Он сказал, что не в курсе. Ему - верю :lol:
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§ Кушмурунец23
Журналиста «Уральской недели» задержали во время съемки пикета
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 370
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 22.02.20 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Аким Рудного. Он сказал, что не в курсе. Ему - верю

Тогда можно и я с вами буду ему верить?
:lol: 8-)
Надеюсь, нас не загребут за это?
а то тех кто Мухтарчику поверил, то загребали

[Исправлено: Кушмурунец23, 22.02.2020 - 21:44]
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§ Butch
Re: Журналиста «Уральской недели» задержали во время съемки...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 536
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 22.02.20 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
состою ли я в партии, знаю ли я, что такое ДВК

Прошу пардону, а что, эта самая партия, деятельность которой вроде как запрещена, где-то таки зарегистрирована? Иначе просто не понимаю как вообще можно состоять в том, чего нет. Или я не правильно понимаю суть понятия "партия" и официальная регистрация не является её обязательным атрибутом?
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* abaika95
Журналиста «Уральской недели» задержали во время съемки пикета
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 3212
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.02.20 - 22:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Пусть хоть на нас американцы нападут, или китайцы.//

Вы так этого хотите?) Если действительно нападут то руки поднимите? )


Цитата/Иначе просто не понимаю как вообще можно состоять в том, чего нет./


Талибан с Аль кайдой вроде тоже в органах юстиции не регистрировались) но люди же состоят в них)
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§ Мишаня
Re: Журналиста «Уральской недели» задержали во время съемки...
Мишаня


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Сообщений: 795
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 22.02.20 - 22:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Если действительно нападут то руки поднимите?

Они не будут нападать. Они просто ПРИДУТ, если захотят. А подымать или опускать руки будете - для них роли не сыграет.
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§ maxsaf
Журналиста «Уральской недели» задержали во время съемки пикета
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5353
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.02.20 - 22:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кушмурунец23:
Надеюсь, нас не загребут за это?

Я сегодня не могу - за Абайкой приглядываю, чтобы он больше не шалил :lol:
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§ drakon
Журналиста «Уральской недели» задержали во время съемки пикета
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18621
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.02.20 - 22:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
Они просто ПРИДУТ, если захотят.

И 18+ млн.,шапками - закидают... :lol: :oops:
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* abaika95
Журналиста «Уральской недели» задержали во время съемки пикета
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 3212
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.02.20 - 22:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Они просто ПРИДУТ, если захотят. А подымать или опускать руки будете - для них роли не сыграет.//


Интересно Власовцы также мыслили?.......



Цитата-//Я сегодня не могу - за Абайкой приглядываю, чтобы он больше не шалил/


Я же не Карлсон ) не шалю уже давно))
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