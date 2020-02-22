Цитата: Полиция контролировала все подходы к областному акимату.

Боялись,что прикладами автоматов начнут в двери стучать и возьмут штурмом, как в свое время Зимний?)))

Цитата: Женщине, которая представилась нам как Сандугаш Сандахмет, полицейские настоятельно предлагали пройти в Северный отдел полиции. Но она заявляла, что не является сторонником ДВК и просто вышла прогуляться по площади.

У нее в руках лист чистый был формата А4 что ли? Законопослушному гражданину или гражданке выйти нельзя в субботний, выходной день на прогулку. Да что за бред. Я вот не в курсе была,что у протестантов мероприятие оказывается запланировано.

Цитата: Я стучусь в дверь, зашёл баран и вышел козёл. Ничего не могу добиться

Какая метаморфоза. Пришел в ЦОН, открыл ИП, дело 5 минут, закрывать дольше.

Цитата: P.s. Папаха шикарная у Григоревского.

Стойкое ощущение того, что работает у нас один Григоревский))) В папахе или без-это не так важно. Он вообще спит?) Консультация на колесах-Григоревский,автомобилисты-Григоревский, уличные какие то партии- Григоревский.

