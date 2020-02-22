Кушмурунец23 Re: Журналиста «Уральской недели» задержали во время съемки... #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 370

Регистрация: 18.05.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:30 Назарбаев, Токаев, Аблязов и все их родственники и товарищи, мне лично теперь все равно. Мне все равно пусть они даже все советских времен названия улиц переименуют. Вот честно после всего происходящего мне абсолютно пофиг!

Пусть хоть на нас американцы нападут, или китайцы.

А лучше инопланетяне какие нибудь.

Просто устал и окончательно потерял веру. Вот подскажите кому из этих кто сегодня у власти можно верить? Кому вы верите, подскажите?

Кушмурун начали строить с 1939 года и за 30 лет было построено все то что мы имеем сейчас. За последние 30 лет все в минусе, начиная от количества проживающих и до построек. Все предприятия практически на грани... Одно из градообразующих предприятий (временами до 3 000 работающих) сейчас около 300 недавно заявило своим работникам, что нужно "затянуть пояса" до апреля месяца.

Т.е. опять задержка даже той мизерной зарплаты, что последние годы пытаются платить.

Гордость за страну, патриотизм, жарнама рухани, какие то достижения, в спорте, в экономике, в культуре...

О чем вы?

Какие то колеса оборзения...

Без оружия людей, журналистов скручивают...

Наверно пора Павлодар переименовать...

Февраль 2020

Завтра день Советской Армии и Военно Морского флота!

С наступающим вас, друзья!