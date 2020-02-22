drakon Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #3331





(Полноправные пользователи) Сообщений: 18617

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:02 Витя, я знаю, что ты хочешь что то - Сказать,

по поводу Задержаний в Алма-Ате.

Но лучше - помолчи...