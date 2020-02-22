Тот самый Re: Николай ВОРОНИН: На бочке с порохом не курят #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 514

Регистрация: 31.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:00 Цитата: А теперь еще депутат Мурат Бактиярулы предложил внести в закон о госязыке поправку, обязывающую знать казахский язык всех граждан



В королевство кривых зеркал снова пытаются перевернуть всё с ног на голову. Почему Канаде или Швейцарии хватило ума сделать несколько государственных языков? В США нет государственного, всё само регулируется, в некоторых городах южных штатов надо знать и испанский, чтобы комфортно себя чувствовать в обществе, где-то на севере до сих пор могут говорить и на немецком.