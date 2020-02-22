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§ NG.kz
Вторая за день крупная волна задержаний проходит в районе площади «Астана» в Алматы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38105
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.02.20 - 17:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Силовики подходят к мирно сидящим людям и прохожим, проверяют документы и забирают к полицейским автобусам. Причины задержания стражи порядка не объясняют. Позже начали задерживать, уже не проверяя документы.
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* drakon
Re: Вторая за день крупная волна задержаний проходит в районе...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18617
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.02.20 - 17:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что? В КОстанае, интернет не работает?
Как на площади "Астана",в Алма-Ате?... :lol: :oops:
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* drakon
Re: Вторая за день крупная волна задержаний проходит в районе...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18617
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.02.20 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Он, сидя в инвалидной коляске, сказал, что после происходящего готов требовать полной смены власти

Цитата:

Мужчину окружили кольцом полицейские,

Цитата:

но Жумабаев продолжил выступать.

8-) :-o 8-) :-o 8-) :-o
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* Змея Подколодная
Re: Вторая за день крупная волна задержаний проходит в районе...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 877
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 22.02.20 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Бостандык!» чего или от чего?
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