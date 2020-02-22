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≡ Вместо сторонников ДВК на площадь перед облакиматом вышли около 20 членов незарегистрированного движения "Партия Коше" в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Вместо сторонников ДВК на площадь перед облакиматом вышли около 20 членов незарегистрированного движения "Партия Коше" в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38105
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.02.20 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ещё за полчаса до начала акции, в 13.30, на площади появились несколько полицейских патрулей во главе с начальником управления административной полиции Андреем Григоревским. Полиция контролировала все подходы к областному акимату.
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§ Тот самый
Re: Вместо сторонников ДВК на площадь перед облакиматом вышли...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 514
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 22.02.20 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А пожарная машина тоже для "обычной встречи с населением"? Остудить пыл, так сказать.

P.s. Папаха шикарная у Григоревского.
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* drakon
Re: Вместо сторонников ДВК на площадь перед облакиматом вышли...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18617
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.02.20 - 20:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

большой антенной и надписью ТОО «СвязьСервисГрупп».

Эта машина называется - "Выкл." и "Вкл."... :-o
Интернет... :-P
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§ Гога
Re: Вместо сторонников ДВК на площадь перед облакиматом вышли...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2249
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 22.02.20 - 20:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
- Четыре года я обивал пороги, чтобы открыть свой бизнес, - сказал Балгабай ШАМЕНОВ. - Два года меня выпинывают и всё! Я стучусь в дверь, зашёл баран и вышел козёл.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37759#839806
-----Чего открыть хотел такого ?? Чтобы ИП открыть - вроде одного дня хватит.
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* Змея Подколодная
Re: Вместо сторонников ДВК на площадь перед облакиматом вышли...
Змея Подколодная


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Сообщений: 877
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 22.02.20 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Полиция контролировала все подходы к областному акимату.

Боялись,что прикладами автоматов начнут в двери стучать и возьмут штурмом, как в свое время Зимний?)))
Цитата:
Женщине, которая представилась нам как Сандугаш Сандахмет, полицейские настоятельно предлагали пройти в Северный отдел полиции. Но она заявляла, что не является сторонником ДВК и просто вышла прогуляться по площади.

У нее в руках лист чистый был формата А4 что ли? Законопослушному гражданину или гражданке выйти нельзя в субботний, выходной день на прогулку. Да что за бред. Я вот не в курсе была,что у протестантов мероприятие оказывается запланировано.
Цитата:
Я стучусь в дверь, зашёл баран и вышел козёл. Ничего не могу добиться

Какая метаморфоза. Пришел в ЦОН, открыл ИП, дело 5 минут, закрывать дольше.
Цитата:
P.s. Папаха шикарная у Григоревского.

Стойкое ощущение того, что работает у нас один Григоревский))) В папахе или без-это не так важно. Он вообще спит?) Консультация на колесах-Григоревский,автомобилисты-Григоревский, уличные какие то партии- Григоревский.
:lol: :lol: :lol:
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