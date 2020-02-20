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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1595
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 20.02.20 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
-Ваши варианты ??


Тут не может быть вариантов. Могут быть точные данные :-) Эл вон точно подсчитал наши с Вами соотношения. А ещё возможны такие: Алекс и Дракон, Алекс и Абайка, Макс и Гога и проч. :-)
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7311
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.02.20 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да складская вроде рулит.
Только ленту откроешь, вишни, вишни. А уж после полуночи тем более.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7311
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.02.20 - 09:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
надо нам уже тут решать,
переизбирать Трампа на второй срок или нет.

россияне вон уже начали, а мы что ,лысые что ли.

//Сотрудники американских разведывательных служб предупредили Палату представителей Конгресса США о намерении России вмешаться в ход президентских выборов 2020 года. цель российской стороны заключается в том, чтобы нынешнего президента США Дональда Трампа переизбрали.//

[Исправлено: alex_60, 21.02.2020 - 10:35]
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7311
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.02.20 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
позвонил на егов 1414.
робот- чего хотите.
того-и того то.
я вас не понимаю.задайте по другому.

Kenes Smart Bot
в разделе здравоохранения услуга о статусе и перечислениях висит в статусе в обработке часами и нет результата.
11:02 По вашему запросу ничего не найдено.
Я могу зарегистрировать Ваш запрос в нашей системе.
С Вами обязательно свяжутся! Зарегистрировать Ваш запрос?
11:02 да
11:02 Я не совсем понял что вас интересует, попробуйте переформулировать вопрос
11:02 Вы в очереди, ожидайте ответа, пожалуйста.
11:02 почему не отвечаете?
11:16 Уважаемый пользователь! Ваш вопрос не в компетенции Единого контакт-центра Акционерного общества "Национальные информационные технологии". Для решения данного вопроса, Вам необходимо обратиться в Некоммерческое Акционерное общество "Государственная корпорация"Правительство для граждан".

пообщались короче говоря.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7311
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.02.20 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот вам и переселение.
с юга на север.
//Вспышка произошла среди студентов аркалыкского пединститута. Корь является высокозаразным инфекционным заболеванием. При этом, если человек переболел им, то у него формируется стойкий иммунитет. В настоящее время пациенты изолированы. Отмечается, что до этого случай заболевания корью в регионе был зафиксирован летом 2019 года. Специалисты подозревают, что вирус в область привезли студенты, которые приехали на учебу с юга страны. Эти доводы связаны с тем, что 19 из них родом из Туркестанской и Кызылординской областей, а также из южной столицы.//
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 3208
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.02.20 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Абайка, ты что имеешь, против уборщиц/



Ничего) я считаю их лучшими политологами в мире после таксистов и пенсионеров особенно поуеховших)
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7311
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.02.20 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
22 и 23, как эта, мероприятия в этих?
и как праздновать.
на кухне?
под крылом самолета о чем то поет..
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5344
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.02.20 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
на кухне?

Если без шариков - то хоть где, главное футболку любимую не надевайте. :lol:
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5344
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.02.20 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60: да, как прохожу мимо твоей столовки,у геологов, пирожками пахнет. значит работают. был там наверное в году 5 этого века последний раз. компьютрон там сидел, и ремонт принтеров. Серега.

Я думал что это ваше здание, вы же сами говорили, что сидите напротив...
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2246
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.02.20 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

----Где новости про Канаду , Германию и Краснодар ??
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2246
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.02.20 - 17:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
сидите напротив...

---НЕ , не напротив , а чуть дальше .
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2246
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.02.20 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

---Алекс - 11,5 комментов за сутки, Абайка - 9,1 , Макс - 8,4,Дракон - 5,3 . У Алекса было как -то 19 комментов за 30 минут.
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


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Сообщений: 794
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 22.02.20 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мужики, с наступающим!!!
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§ Я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 226
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 22.02.20 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чем занимается отдел счастья и долголетия при акимате Алматы
Как выяснилось, основные обязанности сотрудников этого департамента — обеспечение досуга пенсионеров.
Sputniknews
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